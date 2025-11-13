България

Мащабно военно учение за реакция при авиокатастрофа се провежда край Велинград

Целта му е повишаване на готовността за реакция при извънредни ситуации

13 ноември 2025, 12:01
Източник: БТА

М ащабно практическо учение за реагиране при авиационно произшествие тече в района на село Драгиново, община Велинград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

В заданието на тема „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в гориста местност" участват екипи на пожарната, гражданска въздухоплавателна администрация, Областната дирекция на МВР, Спешна помощ, Български Червен кръст, Военновъздушните сили и доброволни формирования.

Целта на учението е повишаване на готовността за реакция при извънредни ситуации.

Преди дни силите от Единната спасителна система проведоха съвместно учение в Мездра. Темата бе „Извършване на пожарогасителни и спасителни действия при жп инцидент“.

Ще бъдат задействани специализирани автомобили, екипи и техника, а това може временно да увеличи присъствието на служби и движение на машини в района, предупреждават от Община Велинград. 

Оттам призовават гражданите да запазят спокойствие и да проявят разбиране, тъй като дейностите са част от предварително планирано учение и няма реална опасност за населението.

Източник: Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова    
