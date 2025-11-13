България

Какво слагат в кравето сирене

Малко са ресторантите и туристическите обекти в България, които купуват истинско сирене, казва Димитър Зоров

13 ноември 2025, 11:49
Източник: iStock

О свен тези, които ги произвеждат, голяма вина за фалшивите млечни продукти, имат и тези, които го купуват, т.е. крайният потребител. Това каза по Радио "Фокус“ председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров по повод подадените от Министерството на земеделието и храните информация, че 9500 т фалшиво сирене са продали мандрите за 9 месеца на тази година, съобщи pariteni.bg.

По думите му малко са ресторантите и туристическите обекти в България, които купуват истинско сирене заради цената, да не говорим за сирене по ЗНП. "Искаме да повишаваме туристическата услуга, искаме да е доволен туристът, а накрая го храним и му даваме боклуци с единствената отправна точка да е по-ниска и по-евтина цената.“

"Всичко се знае, няма нещо, което да е тайна,“ каза още гостът и призова БАБХ да си върши съвестно работата. Според него в момента в лицето на министър Тахов има политическата решителност да се справят с именно това нерегламентирано предлагане, но това е част от проблема.

"Има една немалка част продукти, които се водят с наименование българско сирене, а вътре са с различни примеси и добавки, които са нерегламентирани, които са влагозадържащи,“ каза той и призова потребителите да не купуват по-евтино сирене, "защото това не е безопасен продукт“, допълни той.

Зоров обясни още, че Асоциацията на млекопреработвателите е била яростен застъпник да се въведе понятието "бяло сирене“ за сирене, произведено по БДС преди, а сега по ЗНП, т.е. с 54-56% водно съдържание, но предложението не е било прието, включително на Комисията по земеделие с председател тогава Десислава Танева и тези след нея.  

"Ние и тогава обясняваме, и сега казваме, че в самото наименование на тези предприятия пише: Млекопреработвателно предприятие, не пише "химически завод“ или "лаборатория за еди какво си“.  И тези предприятия са създадени да преработват мляко и да произвеждат млечни продукти по рецептите, които са познати от над 100 години в България.“, каза Зоров.

"Държавата е главният виновник този процес да го има. И това не може да продължава безкрайно. Държавата трябва да има политическата роля да се справи с този процес, а не лицемерно да говори: ами виждате, има добавки. Кой е виновен? Производителят. Да, той в случая, когато лъже. Ама в другите случаи, когато ти си му разрешил и не вземаш никакви мерки при контрола и в двата случая? Трябва да има някакъв минимален праг, от който да почне да се расте,“ категоричен е председателят на Асоциацията на млекопреработвателите.

Източник: pariteni.bg    
