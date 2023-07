Зеленски с първи думи за посещението в България

С офия. България. Ще проведа задълбочени преговори с премиера Николай Денков, ще се срещна с президента Румен Радев, правителствени служители, парламентаристи, политици, журналисти. Отбранителна подкрепа, евроатлантическа интеграция на Украйна, среща на НАТО, гаранции за сигурност и прилагане на Формулата на мира.

Това написа в своя Телеграм канал и Twitter украинският президент Володимир Зеленски.

Sofia. Bulgaria 🇧🇬. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, 🇺🇦 Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…