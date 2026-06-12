От президентския кабинет до затвора: Юн Сук-йол получи 30-годишна присъда

Ц ентралният окръжен съд в Сеул осъди бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол на 30 години затвор по едно от най-шумните политически дела в съвременната история на страната.

Според обвинението той е участвал в заговор за изпращане на военни дронове над Пхенян с цел да бъде създаден претекст за обявяването на военно положение през 2024 г.

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Съдът призна Юн за виновен в злоупотреба с власт и помагачество на врага, като в мотивите си посочва, че той е бил замесен в планирането на операцията още от самото начало. Според магистратите акцията с дроновете е била част от по-широк сценарий, целящ да оправдае извънредни мерки за сигурност в страната.

Бившият държавен глава категорично отхвърли обвиненията. Неговите адвокати заявиха, че той нито е разпоредил, нито впоследствие е одобрил подобна операция. По думите им действията на военните са били част от отговора на продължилите месеци наред провокации от страна на Северна Корея, включително изпращането през границата на балони, натоварени с отпадъци.

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Как се стигна дотук

Юн Сук-йол беше избран за президент на Южна Корея през 2022 г., след като преди това оглавяваше прокуратурата и си изгради репутация на безкомпромисен борец срещу корупцията. Управлението му обаче беше белязано от остри политически сблъсъци с опозицията, нисък обществен рейтинг и напрежение около отношенията със Северна Корея.

Политическата криза достигна своя връх през 2024 г., когато Юн направи изненадващ опит да въведе военно положение. Той аргументира решението си с необходимостта от защита на конституционния ред и противодействие на сили, които според него застрашават националната сигурност.

Решението предизвика масови протести, остра реакция от опозицията и сериозно международно безпокойство. Парламентът отхвърли извънредните мерки, а впоследствие срещу президента започнаха няколко разследвания за евентуално превишаване на правомощията му.

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Обвиненията

Прокуратурата твърди, че изпращането на военни дронове над Пхенян през октомври 2024 г. е било опит да се провокира ответна реакция от Северна Корея. Според обвинението подобна ескалация е трябвало да послужи като основание за въвеждането на военно положение и концентриране на повече власт в ръцете на президента.

Защитата отхвърля тази теза и настоява, че действията са били продиктувани единствено от съображения за националната сигурност. Адвокатите на Юн подчертаха, че Северна Корея многократно е прибягвала до нестандартни провокации, включително чрез изпращане на балони с отпадъци и пропагандни материали към южнокорейска територия.

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Какво следва

Още през април прокуратурата поиска максималното наказание от 30 години лишаване от свобода за бившия президент. Очаква се защитата да обжалва присъдата, което означава, че делото вероятно ще премине през следващи съдебни инстанции и ще остане във фокуса на южнокорейското общество.

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Случаят вече се определя от анализатори като безпрецедентен за страната и пореден удар върху имиджа на южнокорейската политическа система, която през последните години неведнъж е ставала свидетел на съдебни процеси срещу бивши държавни глави.