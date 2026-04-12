Нов ръст на цените: Поскъпват зеленчуци, месо и млечни продукти

Цените на едро на повечето основни хранителни стоки продължават да се повишават, сочат данните на ДКСБТ

12 април 2026, 12:36
П родължава ръстът на цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,96 на сто до 2,76 пункта спрямо 2,707 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зелената салата, която е с 19,76 на сто нагоре и се търгува по 0,80 евро за килограм на едро. Значително по-скъпи са също доматите - с 10,71 на сто до 3,06 евро за килограм, зелените чушки - с 9,65 на сто до 3,68 евро за килограм, и червените чушки - с 8,77 на сто до 3,40 евро за килограм. Нагоре са цените на картофите - с 2 на сто до 0,51 евро за килограм, краставиците - с 1,87 на сто до 2,07 евро за килограм, и морковите - с 1,25 на сто до 0,65 евро за килограм. 

Най-много поевтинява зелето, което е с 15,3 на сто надолу до 0,62 евро за килограм. По-ниски са също цените на тиквичките - с 11,9 на сто надолу до 1,88 евро за килограм, и зрелия лук кромид – с 3,23 на сто до 0,48 евро за килограм.

При плодовете се наблюдава ръст на цените на ябълките - с 4,67 до 1,30 евро за килограм, и бананите - с 2,53 на сто до 1,54 евро за килограм. Лимоните и портокалите поевтиняват съответно с 2,27 на сто до 2,07 евро за килограм и с 1,23 на сто до 1,28 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,83 на сто до 6,06 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ е надолу с 0,75 на сто до 9,31 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 2,17 на сто и се продава по 0,72 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-скъпо с 0,17 на сто до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,50 евро за брой, което е ръст с 1,35 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,12 на сто до 3,62 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се търгуват по 0,23 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 2,38 на сто надолу до 1,64 евро за килограм, докато тази на лещата е с 5,95 на сто нагоре до 2,10 евро за килограм. По-скъпи са също зрелият фасул - с 2,13 на сто до 2,11 евро за килограм, захарта - с 3,07 на сто до 0,94 евро за килограм, и олиото - с 2,53 на сто до 1,78 евро за литър. Сериозен ръст се наблюдава при цената на брашното тип 500, която е с 15,45 на сто нагоре до 0,88 евро за килограм.

Източник: БТА, Ивона Величкова    
