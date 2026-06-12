Военни конвои на САЩ преминават през България за учение в Румъния

Л ичен състав и военна техника на Въоръжените сили на САЩ ще се придвижват по републиканската пътна мрежа в България на 12 и 13 юни. Това съобщиха от Министерството на отбраната, като уточниха, че става въпрос за планиран транзит от Гърция към Румъния.

Автоколоните ще преминат през територията на страната при засилени мерки за сигурност. Придвижването ще бъде съпровождано от екипи на Служба „Военна полиция“, които ще следят за безопасното и координирано преминаване на техниката и военнослужещите.

От Министерството на отбраната подчертават, че това е рутинна дейност и част от регулярните съюзнически учения и ротации на сили в рамките на НАТО. Подобни придвижвания се извършват периодично на територията на държавите членки на Алианса с цел поддържане на оперативната готовност, повишаване на съвместимостта между съюзническите армии и укрепване на колективната отбрана.

България, като член на НАТО от 2004 г., често е транзитен маршрут за съюзнически формирования заради стратегическото си местоположение в Югоизточна Европа. В последните години подобни ротации зачестиха на фона на променената среда за сигурност в региона след началото на войната в Украйна и засиленото присъствие на Алианса по източния му фланг.

Въпреки видимото присъствие на военна техника по пътищата, от институциите уверяват, че няма повод за тревога. Не се предвиждат извънредни мерки, а придвижването ще се осъществява по предварително изготвен график и в координация с компетентните български власти.

Възможно е на отделни участъци от републиканската пътна мрежа да има временно забавяне на трафика заради преминаването на автоколоните, поради което шофьорите се призовават да спазват указанията на органите на реда и да проявяват търпение.