Почина ретро фолк легендата Никсън

П опфолк сцената у нас потъна в скръб. На 43-годишна възраст е починал Никола Праматаров, останал в историята на музиката с творческия си псевдоним Никсън. Изпълнителят е бил открит мъртъв в дома си, като към момента все още няма официални детайли относно причините за внезапната му смърт.

Черната новина съобщи майка му – известната фолк певица от близкото минало Каролина, в емоционален пост в социалните мрежи.

„Днес светът ми угасна!!! Моят обичан, първороден син Никола (Никсън), си отиде твърде рано, оставяйки след себе си огромна празнота, която нищо не може да запълни! Дано Бог ти отреди най-доброто място, детето ми!!! Завинаги оставаш в сърцето ми! Благодаря от цялото си сърце на стотиците от вас, които в този най-тъжен час ни подкрепят със своите съболезнования и топли думи! На по-късен етап ще обявим дата и час на поклонението в Асеновград“, написа съкрушената майка.

От „дете чудо“ до златните хитове на прехода

Музикалната кариера на Никсън започва шеметно едва на 16-годишна възраст. В края на 90-те години и началото на новия век той бързо се утвърждава като едно от най-популярните и разпознаваеми млади имена в жанра, заради което медиите и феновете го наричат „детето чудо на попфолка“.

През активните си творчески години той работи с музикалната компания „Меджик мюзик“ и издава два емблематични албума:

„Пич от класа“ (песента се превръща в негова визитна картичка) и „Стопроцентов мъжкар“.

В историята на ретро фолка той ще остане с парчета като „Защо“, „Плейбой бар“, „Малка фея“, „Руса птичка“, „Луд купон“, „Митничар“, „Хей, животе“ и „Далавера дей“.

Тежките лични битки зад блясъка на славата

Зад кулисите на ранния успех обаче животът на изпълнителя преминава през сериозни изпитания. Престоят под светлините на прожекторите е прекъснат от дълга и мъчителна битка със зависимостта към наркотиците.

Проблемите с опиатите костват на Праматаров не само кариерата, но и свободата — той получава няколко присъди за притежание на забранени вещества и лежи в затвора. В опит да се спаси от порочния кръг, певецът преминава през дълго лечение в специализирана клиника в Гърция. През последните години той живееше в южната ни съседка, подкрепян неотлъчно от своята майка, съпругата си Весела и сина си.