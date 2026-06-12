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Защо мъжете мълчат, когато жените говорят? Психолог разкри истината за скандалите в двойката

Векове наред вярваме в мита, че мъжете и жените са от различни планети. Съвременната наука обаче доказва, че прословутото мъжко мълчание и женската емоционалност по време на спор не се дължат на мозъка ни, а на наложени в детството сценарии

Стела Христова Стела Христова

12 юни 2026, 07:01
Защо мъжете мълчат, когато жените говорят? Психолог разкри истината за скандалите в двойката
Източник: iStock/Getty Images

В екове наред обществото е живяло с убеждението, че мъжете и жените са от коренно различни планети – жените говорят с езика на чистата емоция, докато мъжете предпочитат хладната логика и дистанцираното мълчание. Когато се стигне до семеен скандал, този модел се проявява най-ярко: единият партньор иска да изговори всичко веднага, а другият буквално „потъва“ в мълчание. Съвременната психология обаче предлага да погледнем много по-дълбоко от повърхностните клишета.

Дълбочинният психолог и психоаналитик Катерина Тамразова обяснява къде всъщност свършва чистата биология и къде започват социалните навици, които ни карат да реагираме по този начин.

  • Индивидуалността е по-важна от пола

На въпроса дали мъжкото и женското мислене наистина се различават коренно, експертът предупреждава да не се впускаме в прекомерни обобщения. Според нея в реалния живот двама мъже могат да се различават по характер и мислене много повече, отколкото един мъж и една жена.

„Винаги наблягам на субективността и индивидуалния подход. Въпреки че в поведенческите модели наистина могат да се проследят определени тенденции, в много аспекти – и особено в емоционално отношение – ние си приличаме изключително много. Често обществото силно преувеличава разликите между половете“, отбелязва Катерина Тамразова.

Източник: iStock/Getty Images
  • Какво казва науката за мозъка?

Несъмнено съществуват физиологични, биологични и хормонални разлики между мъжете и жените, които влияят на емоционалното възприятие и нивата на стрес. Това е обективен фактор, който не може да бъде пренебрегнат.

Що се отнася до функцията на мозъка обаче, съвременната невронаука е категорична: няма шокиращи анатомични разлики. Научно доказано е, че:

  • Мъжете и жените притежават едни и същи мозъчни структури;
  • И двата пола имат идентични невротрансмитери;
  • Механизмите на запаметяване, мислене и формиране на първични емоции работят на абсолютно еднакъв принцип.

Истинската разлика не е в устройството на самия мозък, а в нивата на активност на определени негови зони и в начините, по които обработваме постъпващата информация в стресови ситуации. Именно тук се крие разковличето за мъжкото мълчание по време на кавга.

  • Наложените сценарии: Как ни учат да бъдем „различни“

Ключовата роля за това как реагираме при конфликт играе не природата, а средата – културата, религията и семейното възпитание. Още от ранна детска възраст обществото упорито разделя света на „розов“ и „син“, внушавайки на децата строги поведенчески модели.

8 неща, които щастливите двойки правят преди да заспят
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Ние биваме обучавани да реагираме различно чрез добре познатите стереотипни фрази:

  • „Момчетата не плачат“ – това създава мощна психологическа бариера пред изразяването на емоции и уязвимост. Когато порасне и се сблъска с бурен емоционален спор, мъжът автоматично включва заучения защитен механизъм – замълчава и се затваря в себе си.
  • „Мъжът трябва да е силен“ – поражда постоянен и изтощителен натиск за поемане на пълна отговорност, без право на слабост.
  • „Момичетата трябва да са скромни и тихи“ – модел, който често култивира пасивност или пък обратното – трупане на неизказано напрежение, което избухва в кавги.
  • „Момичетата са бъдещи домакини“ – изкуствено затвърждаване на традиционните битови роли в ежедневието.
  • „Разликата в реакциите между мъжа и жената в голяма степен е просто внушен, придобит в детството навик да се мисли и действа по определен начин“, заключва психоаналитикът.

Осъзнаването, че прословутото мълчание на партньора или емоционалните изблици не са вродена злонамереност или липса на обич, а просто заучени културни сценарии, е първата стъпка към спасяването на връзката. Когато двойката разбере това, става много по-лесно да събори стената от неразбиране и партньорите най-накрая да започнат да се чуват, без да се крият зад остарели стереотипи.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.rbc.ua    
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