Свят

Удари в Деня на Русия: Отмениха празненства, има ранени

Жилищен блок беше поразен при масирана атака срещу Татарстан, а руската ПВО твърди, че е свалила над 230 украински дрона за една нощ

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 09:27
Удари в Деня на Русия: Отмениха празненства, има ранени
Източник: iStock photos/Getty images

Р уският град Нижнекамск в република Татарстан отмени всички публични прояви, планирани за днес, след заплаха от атаки с дронове. Новината идва в деня, в който Русия отбелязва своя национален празник, предаде "Ройтерс". Решението беше обявено от кмета на града Радмир Беляев чрез публикация в Telegram.

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Нижнекамск е важен индустриален център в Централна Русия, където се намират едни от най-големите петролни и нефтохимически предприятия в страната. Сред тях са заводът „Нижнекамскнефтехим“, собственост на компанията „Сибур“, както и рафинерията ТАНЕКО на „Татнефт“ – стратегически обекти за руската икономика.

Дрон е ударил жилищен блок

Междувременно ръководителят на Татарстан Рустам Минниханов съобщи, че регионът е бил подложен на масирана атака с безпилотни летателни апарати, за която Москва обвинява украинските въоръжени сили.

По думите му един от дроновете е попаднал в жилищна сграда в Закамския район.

„Тази сутрин беше извършена масирана вражеска атака с безпилотни летателни средства срещу Закамския регион на републиката. Едно от тях удари жилищен дом. Жителите са евакуирани, а в близък детски лагер се подготвя временен център за настаняване“, заяви Минниханов.

Той уточни, че трима души са били ранени и получават необходимата медицинска помощ.

Губернаторът допълни, че при атаката са били засегнати и промишлени предприятия, без да посочи кои точно обекти са пострадали и какви са нанесените щети.

Под ударите е бил и Толиати

По-рано днес губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи за атака срещу Толиати – градът, в който се намира централата на най-големия руски производител на автомобили „Автоваз“.

Освен автомобилния гигант, в района има и редица други индустриални предприятия. Засега не се съобщава за пострадали или за мащаба на евентуалните поражения.

Над 230 свалени дрона за една нощ

Според последните данни на руското Министерство на отбраната противовъздушната отбрана е унищожила общо 231 дрона през изминалата нощ.

Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде една от най-мащабните въздушни атаки срещу руска територия през последните месеци.

От началото на войната Украйна все по-често използва дронове за удари по военни и промишлени цели дълбоко във вътрешността на Русия. Москва от своя страна определя тези атаки като терористични и твърди, че повечето от тях са неутрализирани от системите за противовъздушна отбрана.

На този етап украинските власти не са коментирали официално твърденията на руската страна за днешните удари.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Владимир Сахатчиев    
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