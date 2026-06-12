NYT: САЩ намаляват броя на изтребителите и военните си кораби за операции на НАТО в ЕС

С AЩ планират значително да намалят броя на самолетите и военноморските сили, предоставяни от тях за операции на НАТО в Европа, предаде Ройтерс.

Според публикация във в. "Ню Йорк Таймс" подобна стъпка може да ограничи способностите на НАТО за далекобойни удари, въздушно наблюдение и разузнаване.

US plans major cut to fighter jets, warships for NATO operations in Europe, NYT reports https://t.co/TU6PrnAJd0 https://t.co/TU6PrnAJd0 — Reuters (@Reuters) June 12, 2026

Планът предвижда намаляване на броя на американските изтребители Ф-16 и Ф-15E, разположени за нуждите на алианса, от около 150 на 100. При това броят на самолетите за морско патрулиране и разузнаване ще бъде съкратен от 26 на 15, а всички осем самолета цистерни за въздушно презареждане, предоставяни досега за европейски мисии, ще бъдат изтеглени.

Вашингтон обмисля и изтеглянето на подводница с ракетно въоръжение, самолетоносач и съпътстващите го бойни кораби и авиационни средства. Възможно е също една от двете групи стратегически бомбардировачи, предназначени за европейската отбрана, да бъде пренасочена към други региони.

The US plans to significantly reduce the volume of military aircraft and warships it makes available for NATO operations in Europe.

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Миналата седмица Европейското командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че ще оптимизира приноса си към модела на силите на НАТО, без да дава повече подробности.

Информацията идва на фона на продължаващия натиск от страна на администрацията на Доналд Тръмп върху европейските съюзници да увеличат военните си разходи. Вашингтон нееднократно е обвинявал европейските държави, че разчитат прекомерно на американската защита, като настоява членовете на НАТО да отделят поне 3,5% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана.