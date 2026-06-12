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NYT: САЩ намаляват броя на изтребителите и военните си кораби за операции на НАТО в ЕС

Планът предвижда намаляване на броя на американските изтребители Ф-16 и Ф-15E, разположени за нуждите на алианса, от около 150 на 100

Стела Христова Стела Христова

12 юни 2026, 09:30
NYT: САЩ намаляват броя на изтребителите и военните си кораби за операции на НАТО в ЕС
Източник: БТА

С AЩ планират значително да намалят броя на самолетите и военноморските сили, предоставяни от тях за операции на НАТО в Европа, предаде Ройтерс.

Според публикация във в. "Ню Йорк Таймс" подобна стъпка може да ограничи способностите на НАТО за далекобойни удари, въздушно наблюдение и разузнаване.

Планът предвижда намаляване на броя на американските изтребители Ф-16 и Ф-15E, разположени за нуждите на алианса, от около 150 на 100. При това броят на самолетите за морско патрулиране и разузнаване ще бъде съкратен от 26 на 15, а всички осем самолета цистерни за въздушно презареждане, предоставяни досега за европейски мисии, ще бъдат изтеглени.

Вашингтон обмисля и изтеглянето на подводница с ракетно въоръжение, самолетоносач и съпътстващите го бойни кораби и авиационни средства. Възможно е също една от двете групи стратегически бомбардировачи, предназначени за европейската отбрана, да бъде пренасочена към други региони.

Миналата седмица Европейското командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че ще оптимизира приноса си към модела на силите на НАТО, без да дава повече подробности.

Информацията идва на фона на продължаващия натиск от страна на администрацията на Доналд Тръмп върху европейските съюзници да увеличат военните си разходи. Вашингтон нееднократно е обвинявал европейските държави, че разчитат прекомерно на американската защита, като настоява членовете на НАТО да отделят поне 3,5% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана.

Редактор: Стела Христова
Източник: Атанаси Петров/БТА    
САЩ НАТО военна авиация военноморски сили Европа отбрана разходи за отбрана Доналд Тръмп
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