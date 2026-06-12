България

Парламентарен контрол: Премиерът Румен Радев и още петима министри отговарят на въпроси на депутатите

В пленарната зала ще бъдат задавани въпроси и към Димитър Стоянов, Иван Демерджиев, Росица Карамфилова-Благова, Иван Шишков и Катя Ивкова

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 06:39
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М инистър-председателят Румен Радев ще участва на парламентарния контрол в петък. Той ще отговори на един въпрос - за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция.

Общо петима министри ще участват също на парламентарния контрол.

Към министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, са отправени два въпроса, единият от които за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ "Бобов дол" и най-вече съседните населени места, а именно - с. Големо село, с. Долистово, и др.

Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря на два въпроса.

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на три въпроса, сред които за спряна актуализация на интерактивната карта за пътнотранспортни произшествия, за превишаване на полицейски правомощия от служители на Районно управление – Средец, както и за мерките за превенция на тежки пътнотранспортни произшествия.

Димитър Стоянов, министър на отбраната, ще отговаря на въпрос за връщането на транспортен самолет Ан-30 на българските ВВС, след ремонта му в Украйна.

Здравният министър Катя Ивкова ще отговаря на пет въпроса.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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