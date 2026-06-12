Йотова изслушва кандидатите за новата ЦИК: Кои са номинираните

Парламентарен контрол: Премиерът Румен Радев и още петима министри отговарят на въпроси на депутатите

П резидентът Илияна Йотова ще проведе днес публично изслушване на кандидатите за членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание. То ще започне в 12:00 часа в сградата на президентската институция на "Дондуков" 2, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Изслушването е част от процедурата по избор на нов състав на ЦИК – органът, който организира и контролира провеждането на изборите в страната.

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

На 9 юни президентът проведе консултации с парламентарно представените формации, по време на които те представиха своите номинации за членове на комисията. Съгласно разпределението на местата коалиция „Прогресивна България“ получава седем представители, ГЕРБ-СДС – трима, „Продължаваме промяната – Демократична България“ – двама, „Движение за права и свободи“ – двама, а „Възраждане“ – един.

Най-голямата парламентарна сила – „Прогресивна България“, предложи Георги Хорозов за председател на ЦИК. За членове на комисията формацията номинира още Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева и Стоянка Цветкова.

От ГЕРБ-СДС издигнаха кандидатурите на Йорданка Ганчева, Георги Баханов и Анна Александрова.

Предложенията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ са д-р Алина Добрева и Вяра Тодева. Коалицията не е излъчила кандидат за заместник-председател на комисията.

От „Движение за права и свободи – ДПС“ номинираха Исмаил Осман и Цветан Енчев, а „Възраждане“ предложи Маргарита Махаева за член и заместник-председател на ЦИК.

Любопитен момент в процедурата се оказа изборът на кандидат за секретар на комисията. След като бяха направени две номинации за поста, се наложи теглене на жребий. Така Йорданка Ганчева от ГЕРБ-СДС беше определена за кандидат за секретар на ЦИК, а Исмаил Осман от ДПС остана номинация за заместник-председател.

Партиите на консултации при президента за новия състав на ЦИК

Каква е ролята на ЦИК?

Централната избирателна комисия е постоянно действащ независим държавен орган, който отговаря за подготовката и провеждането на всички видове избори и национални референдуми в България. Комисията следи за спазването на изборното законодателство, регистрира участниците във вота и обявява окончателните резултати от изборите.

Новият състав на ЦИК ще има ключова роля в организацията на предстоящите изборни процеси и гарантирането на прозрачността и доверието в изборната система.