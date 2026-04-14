България

Цените отново нагоре: Малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% за месец

Най-силно нарастване се отчита при цената на зеленчуците

14 април 2026, 11:43
Източник: iStock photos/Getty images

О бщата стойност на малката потребителска кошница (МПК) към април достигна до 61,05 евро. Това е увеличение с 1, 22 евро или с 2% спрямо март 2026 г., съобщи заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Виолета Иванова на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Изследването е проведено в периода 2-6 април 2026 г.

КНСБ: Сериозен ръст в цените на храните

Това е осезаемо нарастване на стоките, което означава, че през следващия период при една кумулативна инфлация може да се очаква влошаване на покупателната способност на домакинствата, коментира Иванова. Това налага засилен мониторинг, мерки за ограничаване на нарастването на цените и подпомагането на уязвимите домакинства, посочи още тя.

Най-силно нарастване се отчита при цената на зеленчуците. Най-скъпи са доматите с ръст от 29,1%. Поскъпване с 5,3% има при картофите и с 2,6% при лимоните.

Ръст от 1,1% се отчита и в цената на цяло пиле. С 1% са се оскъпили яйцата и олиото. Хляб тип „Добруджа“ е поскъпнал с 0,7%. Нарастване с 0,5% има при прясното мляко, но при киселото мляко се отчита задържане на цената.

От юни 2025 г. до април тази година МПК нараства с 4,30 евро. Спрямо декември МПК нараства с 3 евро, разясни още Иванова.

При бензина също има нарастване, което е обосновано в условията на геополитическото напрежение вследствие на конфликта в Близкия изток, коментира Иванова. По думите й през последния месец търговците предварително вдигат цените, очаквайки предстоящо поскъпване на суровините.

Цената на малката потребителска кошница се е увеличила, ето с колко

От КНСБ подчертаха проблем с производството на мляко и задържането на високи цени при прясното мляко. За период от пет години млечните крави са намалели с 26%, овцете майки с 46% и др., заяви главният икономист на конфедерацията и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Любослав Костов. По думите му стопанствата също намаляват, а това се отразява на млечния сектор. В периода 2020-2025 г. краве млякото е намаляло с 10% - от 90 хиляди тона на 82 хиляди тона, заяви икономистът. Спад има и при овчето и биволското мляко. Консумацията не намалява, като се отчита по-сериозен внос на млечни продукти, коментираха от КНСБ.

Зеленчуците, яйцата и бензините са поскъпнали най-много през последния месец

Продължават сериозните регионални различия при цените на определени продукти и разлика между цените на едро и дребно, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Пакетираният бял боб и оризът са с необяснима надценка, даде пример той.

Относно цената на горивата Димитров заяви, че базовото дизелово гориво е на цена от 1,78 – 1,80 евро. Има 20% изменение за период от януари до април 2026 г. в цената на бензин А95, а на дизела - 45%, отбеляза също президентът на КНСБ. Нашето предложение беше за 10% таван на надценките на търговците на едро на горива и 20% на търговците на дребно, коментира още Пламен Димитров. Според него такава мярка има в други европейски държави и тя дава резултат.

Ръст в стойността на малката потребителска кошница през януари, ето с колко

Пламен Димитров обърна внимание, че има над 15% завишение на билетите за автобуси. По думите му мерките на държавата в тази връзка са закъснели. Градският транспорт остава неподкрепен, обяви той.

Президентът на КНСБ определи като екзотична мярка отпускането на 20 евро за най-уязвимите граждани заради поскъпването на горивата. Нашето предложение е поне 61 евро на тези, които имат доход два пъти под прага на бедност, каза Пламен Димитров.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
цени потребителска кошница кнсб
Последвайте ни
Близо 2500 души са потърсили помощ в „Пирогов“ по Великден

Близо 2500 души са потърсили помощ в „Пирогов“ по Великден

"Иска цялото внимание върху нея": Меган Маркъл прикова погледите на парти на Netflix

Стотици отменени полети в Германия

Стотици отменени полети в Германия

Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан

Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан

Задава се глобална криза с недостиг на работни места

Задава се глобална криза с недостиг на работни места

pariteni.bg
Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 6 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 6 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кирил Дмитриев: Европейците, останали без гориво, климатик и работа, ще запомнят решенията на Фон дер Лайен и Кая Калас

Свят Преди 23 минути

Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия

Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Любопитно Преди 25 минути

Актрисата Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство отпреди 20 години в Мелбърн. Докато Роуз споделя за тежка травма и психологическа манипулация, екипът на певицата определи твърденията като „опасни и безразсъдни лъжи“

България Преди 56 минути

По случая има двама задържани

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Нидерландският крал Вилем-Александър сам пилотира самолета си до САЩ за работна визита при Доналд Тръмп. Срещата в Белия дом е прелюдия към очакваното в края на април историческо първо държавно посещение на британския монарх крал Чарлз III

Кандев: МВР е иззело 1 млн. евро при акции срещу купуването на гласове до момента

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

България Преди 1 час

Необичаен инцидент в Генерал Тошево завърши с ранени, след като 15-годишно момиче пое волана на автомобил. Двама 18-годишни младежи паднаха от тавана на колата в движение, като единият от тях е собственикът на превозното средство

Президентът на Русия Владимир Путин присъства рано тази сутрин на руската православна коледна служба в църква близо до Москва, като приветства "свещената мисия" на войските си да защитават страната, съчетавайки церемонията с празнично обръщение за единство, благотворителност и подкрепа за въоръжените сили, предаде Ройтерс.

Свят Преди 1 час

Руският президент засилва сигурността в имението, където се смята, че живее тайната му дългогодишна партньорка

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Свят Преди 2 часа

Недостигът на вода е задълбочаващ се проблем, пред който са изправени редица държави

Свят Преди 2 часа

По повод убийството италианският вицепремиер Матео Салвини призова убийците на Джакомо да бъдат наказани най-сурово, независимо от възрастта и националността им

Свят Преди 2 часа

До договореност обаче засега не се е стигнало

Талин, Естония

БезГранично Преди 2 часа

На север, там, където Балтийско море среща иновациите, една малка, но смела нация тихо пренаписва правилата на бъдещето

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България

Свят Преди 2 часа

Според информацията на изданието, сред условията са отблокирането на кредита за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото върху пакета от санкции срещу Москва

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Владо Карамазов: Дъщерята на Вергов беше развейпрах, а днес звезда

Edna.bg

Историята на Ейдриън Броуди, който стигна до върха по най-трудния начин 

Edna.bg

Неприятно: сезонът за капитана на България приключи, ще се оперира

Gong.bg

Левски и ЦСКА си спрягат дерби за юноша на Спортинг Лисабон

Gong.bg

15-годишна вози двама на тавана на кола, те паднали в движение

Nova.bg

Жена е с тежки изгаряния и опасност за живота, след като е била запалена в Силистренско

Nova.bg