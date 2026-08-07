Министър Ивкова: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент

П овече от 20 години българското здравеопазване се реформира на части. Увеличават се бюджетите, приемат се промени и се създават нови правила. Но въпросът, който държавата дължи на обществото, е един: постигаме ли резултатите, които българските граждани заслужават? Според министъра на здравеопазването Катя Ивкова отговорът е очевиден.

„Факт е, че достъпът до лекарства продължава да бъде сериозно предизвикателство за много български пациенти. Факт е, че достъпът до качествени медицински услуги остава неравномерен“, посочва тя в съобщение до медиите.

Здравният министър за здравеопазването: Срамно е

По думите ѝ в системата съществуват административни дублирания, разпиляна отговорност и процеси, които не водят до по-добро здравеопазване.

„Факт е, че въпреки ежегодното увеличение на публичните средства България продължава да бъде сред страните с тревожни показатели по отношение на предотвратимата смъртност, сърдечносъдовите заболявания и онкологичните заболявания“, заявява Ивкова.

Тя определя като „срамна“ достигнатата след години опити за реформа дестабилизация на системата – както по отношение на начина, по който се разходват средствата за здравеопазване, така и по отношение на здравните резултати.

„Това не са политически оценки. Това са реалности, които виждат ежедневно пациентите, лекарите, медицинските специалисти и всички участници в системата“, посочва министърът.

По думите ѝ, ако проблемите са видими за всички, най-лошото решение е да се правим, че те не съществуват.

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Функционален анализ на здравната администрация

Именно с тази цел Министерството на здравеопазването е възложило функционален анализ на административната система.

„Отговорността на държавата не е да пази статуквото. Отговорността на държавата е честно да оцени къде системата не работи достатъчно добре и да предложи решения“, заявява Ивкова.

Тя подчертава, че публикуваните в публичното пространство идеи са само предложения, произлезли от експертен анализ на действащата административна структура.

Целта им е да поставят началото на разговор за това как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите.

„Това не са окончателни решения. Това са предложения за структурни реформи, които да формират по-отговорна към обществото администрация“, посочва министърът.

Предложенията предстои да бъдат представени за широко обществено обсъждане.

„Не приемам опитите този разговор да бъде подменен“

Ивкова заявява, че не приема опитите дебатът да бъде заменен със „спекулации и внушения“.

„Още по-малко приемам да се внушава, че всяка идея за промяна е заплаха, преди обществото изобщо да е имало възможност да я обсъди“, казва тя.

По думите ѝ професионални организации, институции, експерти и граждани ще могат да представят своите становища, аргументи и предложения.

„Всички мнения ще бъдат разгледани, професионално и прозрачно“, уверява министърът.

Тя подчертава, че ако обществото е съгласно, че системата не постига очакваните резултати, трябва да бъде обсъдена и необходимостта от промяна.

„Алтернативата е да приемем, че днешното състояние е достатъчно добро. Аз не приемам това“, заявява Ивкова.

„Общественият интерес трябва да бъде единственият критерий“

Според министъра реформите никога не са лесни, тъй като поставят под въпрос установени модели и неизбежно засягат определени интереси.

„Но когато говорим за достъпа на хората до здравни услуги, за по-доброто качество на медицинската помощ и за ефективното управление на публичния ресурс, общественият интерес трябва да бъде единственият критерий“, посочва тя.

Ивкова е категорична, че институционални, корпоративни или персонални интереси не трябва да бъдат поставяни над интереса на пациентите.

„Моята отговорност като министър на здравеопазването не е да защитавам съществуващите административни модели. Моята отговорност е да защитавам правото на всеки български гражданин да получи навременна, качествена и достъпна медицинска помощ“, заявява тя.

Според нея след повече от две десетилетия на „половинчати решения“ България има нужда не от поредната козметична промяна, а от открито обсъждане на всички възможни решения и избор на най-добрите от тях.

„Реформите не се правят заради административните структури. Те се правят за тези, които имат нужда от помощ. За да живеят по-дълго. За да получават навременна медицинска помощ. За да имат по-добър достъп до лечение и лекарства. И за да имат доверие, че здравната система работи в техен интерес“, посочва министърът.

Ивкова завършва позицията си с категорично послание: „Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент. Добре обмислените реформи – да.“