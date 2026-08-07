България

Министър Ивкова: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент

Здравният министър защити идеята за реформа в административната система и призова за открит обществен дебат

Василена Василева Василена Василева

7 август 2026, 13:49
Министър Ивкова: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент
Източник: Министерство на здравеопазването

П овече от 20 години българското здравеопазване се реформира на части. Увеличават се бюджетите, приемат се промени и се създават нови правила. Но въпросът, който държавата дължи на обществото, е един: постигаме ли резултатите, които българските граждани заслужават? Според министъра на здравеопазването Катя Ивкова отговорът е очевиден.

„Факт е, че достъпът до лекарства продължава да бъде сериозно предизвикателство за много български пациенти. Факт е, че достъпът до качествени медицински услуги остава неравномерен“, посочва тя в съобщение до медиите.

Здравният министър за здравеопазването: Срамно е

По думите ѝ в системата съществуват административни дублирания, разпиляна отговорност и процеси, които не водят до по-добро здравеопазване.

„Факт е, че въпреки ежегодното увеличение на публичните средства България продължава да бъде сред страните с тревожни показатели по отношение на предотвратимата смъртност, сърдечносъдовите заболявания и онкологичните заболявания“, заявява Ивкова.

Тя определя като „срамна“ достигнатата след години опити за реформа дестабилизация на системата – както по отношение на начина, по който се разходват средствата за здравеопазване, така и по отношение на здравните резултати.

„Това не са политически оценки. Това са реалности, които виждат ежедневно пациентите, лекарите, медицинските специалисти и всички участници в системата“, посочва министърът.

По думите ѝ, ако проблемите са видими за всички, най-лошото решение е да се правим, че те не съществуват.

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  • Функционален анализ на здравната администрация

Именно с тази цел Министерството на здравеопазването е възложило функционален анализ на административната система.

„Отговорността на държавата не е да пази статуквото. Отговорността на държавата е честно да оцени къде системата не работи достатъчно добре и да предложи решения“, заявява Ивкова.

Тя подчертава, че публикуваните в публичното пространство идеи са само предложения, произлезли от експертен анализ на действащата административна структура.

Целта им е да поставят началото на разговор за това как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите.

„Това не са окончателни решения. Това са предложения за структурни реформи, които да формират по-отговорна към обществото администрация“, посочва министърът.

Предложенията предстои да бъдат представени за широко обществено обсъждане.

  • „Не приемам опитите този разговор да бъде подменен“

Ивкова заявява, че не приема опитите дебатът да бъде заменен със „спекулации и внушения“.

„Още по-малко приемам да се внушава, че всяка идея за промяна е заплаха, преди обществото изобщо да е имало възможност да я обсъди“, казва тя.

По думите ѝ професионални организации, институции, експерти и граждани ще могат да представят своите становища, аргументи и предложения.

„Всички мнения ще бъдат разгледани, професионално и прозрачно“, уверява министърът.

Тя подчертава, че ако обществото е съгласно, че системата не постига очакваните резултати, трябва да бъде обсъдена и необходимостта от промяна.

„Алтернативата е да приемем, че днешното състояние е достатъчно добро. Аз не приемам това“, заявява Ивкова.

  • „Общественият интерес трябва да бъде единственият критерий“

Според министъра реформите никога не са лесни, тъй като поставят под въпрос установени модели и неизбежно засягат определени интереси.

„Но когато говорим за достъпа на хората до здравни услуги, за по-доброто качество на медицинската помощ и за ефективното управление на публичния ресурс, общественият интерес трябва да бъде единственият критерий“, посочва тя.

Ивкова е категорична, че институционални, корпоративни или персонални интереси не трябва да бъдат поставяни над интереса на пациентите.

„Моята отговорност като министър на здравеопазването не е да защитавам съществуващите административни модели. Моята отговорност е да защитавам правото на всеки български гражданин да получи навременна, качествена и достъпна медицинска помощ“, заявява тя.

Според нея след повече от две десетилетия на „половинчати решения“ България има нужда не от поредната козметична промяна, а от открито обсъждане на всички възможни решения и избор на най-добрите от тях.

„Реформите не се правят заради административните структури. Те се правят за тези, които имат нужда от помощ. За да живеят по-дълго. За да получават навременна медицинска помощ. За да имат по-добър достъп до лечение и лекарства. И за да имат доверие, че здравната система работи в техен интерес“, посочва министърът.

Ивкова завършва позицията си с категорично послание: „Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент. Добре обмислените реформи – да.“

Редактор: Василена Василева
Източник: МЗ    
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