Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради обилен снеговалеж

Причината е достигналата до 20 сантиметра снежна покривка в област Смолян

22 януари 2026, 09:05

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор
Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка

Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка
Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела
105 машини са почиствали снега в София през нощта

105 машини са почиствали снега в София през нощта
Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала

Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала
„Правосъдие за всеки" с втори протест срещу Сарафов за денонощие

„Правосъдие за всеки“ с втори протест срещу Сарафов за денонощие
От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни
Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

П роходът Троян-Кърнаре е затворен за всички видове моторни превозни средства, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

Причината е достигналата до 20 сантиметра снежна покривка в област Смолян след сериозния снеговалеж в Родопите.

От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

В град Смолян новата снежна покривка е около 10-15 см. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. На терен през нощта са работили 57 машини, съобщиха за NOVA от областната администрация в Смолян.

Каква е обстановката в София след снега

Заради снеговалеж и снегопочистване са въведени временни ограничения за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин – Михалково и Батак – Доспат. 

А в София общо на терен са работили 105 снегорина, посочват от пресцентъра на Столичната община. 

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Европа неохотно реши: Американците вече са лошите

Европа неохотно реши: Американците вече са лошите

Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка

Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Колко бързо могат да тичат кучетата

Колко бързо могат да тичат кучетата

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 22 часа
Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 22 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
Кой има имен ден днес
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

Пожар остави без дом посред зимата семейство с 11-годишно дете

България Преди 9 минути

Огнената стихия се развихрила около 1:00 часа през нощта преди седмица в Пловдив

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Свят Преди 18 минути

Путин каза, че руското външно министерство е било инструктирано да разгледа поканата на президента Доналд Тръмп да се присъедини към предложения от него Съвет на мира

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

Свят Преди 33 минути

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение

Снимката е илюстративна

„Внимавайте с рестото: Как търговци ни ощетяват заради еврото

България Преди 34 минути

Идва краят на "паническите" покупки на жилища в България, двуцифрените ръстове на цените на имотите спират през 2026 г.

Идва краят на "паническите" покупки на жилища в България, двуцифрените ръстове на цените на имотите спират през 2026 г.

Пари Преди 40 минути

Това прогнозира главният анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Свят Преди 41 минути

Aмериканската борса отбеляза най-големия си еднодневен спад от месеци

Пожар в търговски център в Пакистан взе 55 жертви

Пожар в търговски център в Пакистан взе 55 жертви

Свят Преди 44 минути

Най-големият пожар в града от повече от десетилетие избухна късно в събота, 17 януари, в Gul Plaza, триетажна търговска сграда, в която се намират повече от 1200 магазина

Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

Свят Преди 54 минути

Тя заяви, че подхожда към всеки диалог със Съединените щати "без страх"

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и президентът на САЩ Доналд Тръмп

Рюте: Въпросът за контрола над Гренландия не е обсъждан с Тръмп

Свят Преди 1 час

По-рано през деня Тръмп внезапно се отдръпна от заплахите за налагане на мита като лост за завземане на Гренландия, изключи използването на сила и заяви, че е на хоризонта сделка за прекратяване на спора за датската територия

Снимката е илюстративна

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

България Преди 2 часа

Прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите. Ограничават се свижданията.

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Свят Преди 2 часа

Той посочи, че вече са изготвени основните линии на договора

Наводненията в Гърция

Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция

Свят Преди 2 часа

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Любопитно Преди 2 часа

Проучването също така разкри ясни разлики в това кой страда най-много от тежки заболявания на венците

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Любопитно Преди 3 часа

Киселото мляко е ферментирала храна, която често съдържа пробиотици, полезни за храносмилането

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

Любопитно Преди 3 часа

Те са синове на най-известните мъже във Великобритания, отгледани в разкош и привилегии

Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака, пренаписваща еволюцията

Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака, пренаписваща еволюцията

Свят Преди 3 часа

Високотехнологичните сканирания разкриха детайли, дълго скрити в камъка, включително запазени тазови кости и интересна структура на черепа

