От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

22 януари 2026, 06:30
В нимание, поледица! Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасно време за четвъртък, 22 януари. Очакват се условия за поледици в няколко части от страната.

В четвъртък в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад.

Максималните температури ще са предимно между и, малко по-високи в югозападните райони от страната.

В София температурата ще е около .

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: 

  • Кърджали,
  • Хасково,
  • Смолян

При жълт код от НИМХ съветват:

Бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат 7°-9°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

През следващите два дни вятърът ще е слаб, в много райони ще стихва и в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Източник: НИМХ

В планинските райони в събота ще бъде предимно слънчево, а в неделя ще започне увеличение на високата и средната облачност. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 5° и , а максималните - между и .

Източник: НИМХ

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: НИМХ    
