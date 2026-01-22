България

105 машини са почиствали снега в София през нощта

Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути

22 януари 2026, 07:03
Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала

Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала
„Правосъдие за всеки“ с втори протест срещу Сарафов за денонощие

„Правосъдие за всеки“ с втори протест срещу Сарафов за денонощие
От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни
Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари
Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов
България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост
Президентството обясни за поканата от Тръмп

Президентството обясни за поканата от Тръмп
КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“

О бработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на територията на Столична община. Общо на терен са работили 105 снегопочистващи машини. Това съобщават от пресцентъра на Столичната община. 

Във връзка със снеговалежите в София през тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване.

От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

В районите Възраждане, Лозенец, Витоша, Овча купел, Люлин, Кремиковци и Панчарево се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици.

В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса, почистват се и пътищата от общинска пътна мрежа в Кремиковци, Банкя, Връбница, Панчарево, както и Южната дъга на околовръстен пот.

В природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване на двата планински пътя: кв.“Драгалевци – хижа Алеко“ и кв.“Бояна – местност Златни мостове“.

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути.

Водачите на пътни превозни средства да излизат с автомобили, подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост.

От Столична община напомнят на собствениците на търговски и офис обекти, на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.

Източник: БТА/Валерия Димитрова    
София сняг почистване машини СО градски транспорт
Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

105 машини са почиствали снега в София през нощта

105 машини са почиствали снега в София през нощта

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

<p>Кой има имен ден днес</p>
Кой има имен ден днес

