Затварят "Цариградско шосе" в София до 22:00 ч. заради финала на Джиро д'Италия

10 май 2026, 12:40
Има ли риск хантавирусът да стигне до България
Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

„Чу се силен гръм": Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник
Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола
София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия
Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите
Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

П ътна полиция е на терен с извънредни екипи в неделния ден заради очаквания засилен трафик към големите градове след слетите почивни дни около 1 и 6 май. Ситуацията в София се усложнява допълнително заради финала на Джиро д'Италия.

Заради спортното събитие в София булевард „Цариградско шосе” остава затворен за движение до 22:00 часа в участъка от кръстовището със „Самоковско шосе” до сградата на стария парламент.

Още снощи след 19:00 часа е започнало разчистването на паркирали автомобили в района около храм-паметника „Св. Александър Невски”. Забранено е паркирането по улиците „Оборище”, „15 ноември” и „11 август”. Движението е спряно и в участъка между булевардите „Васил Левски” и „Евлоги и Христо Георгиеви”.

Заради преминаването на колоездачите блокирани остават столичните квартали Горубляне, Панчарево и Пасарел. За нуждите на жителите там Столичната община е осигурила въздушна линейка в случай на необходимост от неотложна спешна помощ.

Движението по обходните маршрути към момента е спокойно и се пренасочва.

"Околовръстните улици ще работят, както северната, така и южната. От страната на Перник ще работят, от страната на Казичене също ще работят. Единственото, което е затворено за нуждите на самото събитие, са изброените улици и булеварди. Всичко останало ще работи, като се прави компромис да се пусне движението до „Димитър Пешев”, за да може през „Цветан Лазаров” и през Горубляне да се направят обходни маршрути, така че доколкото може да не се нарушават правата на гражданите и те да намерят начин да стигнат до дома си или там, където отиват”, информира старши инспектор Иван Георгиев от "Пътна полиция", цитиран от NOVA.

Любопитна подробност е, че по времето, когато се очаква финалът на Джиро д'Италия в центъра на София, са планирани и заявени три сватбени тържества. От Пътна полиция съобщават, че са осигурили екипи, които да съпроводят младоженците и техните гости през блокираните зони.

Източник: NOVA    
Затварят "Цариградско шосе" в София до 22:00 ч. заради финала на Джиро д'Италия

