Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица

П рез нощта облачността ще е по-често значителна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Превалявания от дъжд ще има на места в планинските райони на Западна България. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще са между 8° и 13°, за София – около 10°. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде близко до средното за месеца.

Утре ще преобладава облачно време. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°.

По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 6°.

Източник: НИМХ

В неделя облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от изток-североизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 15° и 20°.

През повечето дни от новата седмица ще се задържи предимно облачно, в понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места из цялата страна, а във вторник и сряда превалявания ще има само на отделни места и ще са слаби.

В четвъртък в Западна България, а в петък в цялата страна се повишава вероятността за валежи на повече места и по-значителни по количество.

През повечето дни вятърът ще запази посоката си от изток-североизток, ще е умерен до силен. В края на периода, в челото на средиземноморски циклон, вятърът ще се ориентира от югоизток и ще се усили. Преобладаващите максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в края на периода с 3-4° по-високи.