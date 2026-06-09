Защо Наталия Киселова засекретила доклада за „КУБ”

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П рез миналата година в парламента е постъпил доклад на ДАНС, съдържащ информация за дейността на корпорация „КУБ” и лица, свързани с проекта край Варна, коментира в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS бившият председател на 51-вото Народно събрание Наталия Киселова.

„Запомних този документ, защото това беше единственият на ДАНС, който пристигна в явно деловодство. След като го прочетох, се консултирах със служителя по сигурността и прецених, че докладът трябва да остане в секретност”, заяви тя.

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По думите ѝ документът съдържал информация, засягаща националната сигурност, включително данни за чужд гражданин, за когото била издадена заповед за екстрадиция, а впоследствие била отменена.

„Мотивите за нейното издаване и отмяната съм сметнала, че са част от въпросите, които застрашават националната сигурност”, каза Киселова.

Тя посочи, че докладът съдържал и данни за начина, по който работили службите на територията на Варненска област.

„Въпросът за това как е работила Държавната агенция на територията на област Варна всъщност беше с имената на агенти. В доклада има хронология на събитията – как са постъпили данни, как са работили и какво са разбрали относно дейността на корпорация „КУБ”, поясни Киселова.

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Бившият председател на парламента разкри още, че заради данни за евентуални престъпления е бил уведомен тогавашният и.ф. главен прокурор.

„Тъй като в доклада имаше данни за извършени престъпления, е информиран тогавашният и.ф. главен прокурор. Сметнах, че това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към съдебната власт”, каза Киселова.

Тя коментира и публично достъпни документи, свързани с местността „Баба Алино”, които според нея поставят нови въпроси за ролята на институциите.

„Тези документи, които са публични и са качени на сайта на фирмата, която продава тези имоти, ни казват, че има частично или пълноценно съдействие от страна на Община Варна”, отчете Киселова и допълни: „Става дума за държавни имоти. Ако върнем часовника назад, въпросите са към областни управители, министри на регионалното развитие, министри на околната среда, кметове, заместник-кметове, министър-председатели и службите за сигурност”.

Киселова определи случващото се като „имитация на държавност”. Според нея случаят е показателен за по-дълбок проблем в управлението на страната.

„Нарича се корупция. Доминация на криминалната държава над правовата”, добави тя.