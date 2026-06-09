България

Защо Наталия Киселова засекретила доклада за „КУБ”

През 2025 г. в НС постъпил доклад на ДАНС, съдържащ данни за дейността на корпорация „КУБ” край Варна

9 юни 2026, 22:31
Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна
Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход

Демерджиев за Кандев: Има подготвен политически ход
Златанов осъди прокуратурата на 100 000 евро за

Златанов осъди прокуратурата на 100 000 евро за "Осемте джуджета" на първа инстанция
Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция

Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция
От ГЕРБ обвиниха кмета на Варна в бездействие за незаконен строеж

От ГЕРБ обвиниха кмета на Варна в бездействие за незаконен строеж
КФН: Дупка от 280 млн. евро в техническите резерви на

КФН: Дупка от 280 млн. евро в техническите резерви на "ДаллБогг: Живот и здраве"
Таксиметрови шофьори искат по-сурови наказания след поредица от нападения

Таксиметрови шофьори искат по-сурови наказания след поредица от нападения
Димитър Стоянов обяви, че не се предвижда България да предоставя повече оръжие на Украйна

Димитър Стоянов обяви, че не се предвижда България да предоставя повече оръжие на Украйна

П рез миналата година в парламента е постъпил доклад на ДАНС, съдържащ информация за дейността на корпорация „КУБ” и лица, свързани с проекта край Варна, коментира в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS бившият председател на 51-вото Народно събрание Наталия Киселова.

„Запомних този документ, защото това беше единственият на ДАНС, който пристигна в явно деловодство. След като го прочетох, се консултирах със служителя по сигурността и прецених, че докладът трябва да остане в секретност”, заяви тя.

Скандалът „Баба Алино“ се разраства: ПП говори за политически чадър, „Възраждане“ иска нови разследвания

По думите ѝ документът съдържал информация, засягаща националната сигурност, включително данни за чужд гражданин, за когото била издадена заповед за екстрадиция, а впоследствие била отменена.

„Мотивите за нейното издаване и отмяната съм сметнала, че са част от въпросите, които застрашават националната сигурност”, каза Киселова.

Тя посочи, че докладът съдържал и данни за начина, по който работили службите на територията на Варненска област.

„Въпросът за това как е работила Държавната агенция на територията на област Варна всъщност беше с имената на агенти. В доклада има хронология на събитията – как са постъпили данни, как са работили и какво са разбрали относно дейността на корпорация „КУБ”, поясни Киселова.

Откриха незаконни кладенци, захранвали комплекса в местността „Баба Алино“

Бившият председател на парламента разкри още, че заради данни за евентуални престъпления е бил уведомен тогавашният и.ф. главен прокурор.

„Тъй като в доклада имаше данни за извършени престъпления, е информиран тогавашният и.ф. главен прокурор. Сметнах, че това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към съдебната власт”, каза Киселова.

Тя коментира и публично достъпни документи, свързани с местността „Баба Алино”, които според нея поставят нови въпроси за ролята на институциите.

„Тези документи, които са публични и са качени на сайта на фирмата, която продава тези имоти, ни казват, че има частично или пълноценно съдействие от страна на Община Варна”, отчете Киселова и допълни: „Става дума за държавни имоти. Ако върнем часовника назад, въпросите са към областни управители, министри на регионалното развитие, министри на околната среда, кметове, заместник-кметове, министър-председатели и службите за сигурност”.

Киселова определи случващото се като „имитация на държавност”. Според нея случаят е показателен за по-дълбок проблем в управлението на страната.

„Нарича се корупция. Доминация на криминалната държава над правовата”, добави тя.

Източник: NOVA    
ДАНС Наталия Киселова корпорация КУБ
Последвайте ни
Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Защо Наталия Киселова засекретила доклада за „КУБ”

Защо Наталия Киселова засекретила доклада за „КУБ”

Зеленски обясни как Украйна в ЕС ще засегне Русия

Зеленски обясни как Украйна в ЕС ще засегне Русия

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

Остри критики към думите на военния министър за спиране на помощта за Украйна

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 16 часа
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 16 часа
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 15 часа
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужасна напаст, комари могат да носят паразити в Русия

Ужасна напаст, комари могат да носят паразити в Русия

Свят Преди 2 часа

Руската област Курск е засегната от дирофилариоза

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

България Преди 4 часа

До получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратките ще изчакват на входящите пунктове

Директорът на „Евровизия“: България впечатли с изключително бърза реакция

Директорът на „Евровизия“: България впечатли с изключително бърза реакция

България Преди 5 часа

Вицепремиерът Иво Христов изрази признателност към певицата Дара

ChatGPT с мащабен редизайн: OpenAI залага на агенти и програмиране вместо на чат

ChatGPT с мащабен редизайн: OpenAI залага на агенти и програмиране вместо на чат

Любопитно Преди 5 часа

Редизайнът, който според изданието може да пристигне в рамките на седмици, отразява нарастващото убеждение в компанията, че форматът на чатбот е изиграл ролята си като основен продуктов фокус

Задържаха мъж за побой и блудство с 8-годишно дете в Благоевград

Задържаха мъж за побой и блудство с 8-годишно дете в Благоевград

България Преди 5 часа

Блудствените действия са били осъществени чрез използване на сила – нанасяне на удари с юмруци по тялото и главата

Палеж, домашно насилие и закана с убийство в Банско

Палеж, домашно насилие и закана с убийство в Банско

България Преди 6 часа

37-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем

Защо Google иска да пусне милиони комари?

Защо Google иска да пусне милиони комари?

Свят Преди 6 часа

Целта е да се ограничи разпространението на болести

Тежка катастрофа на пътя Асеновград - Смолян, загина човек

Тежка катастрофа на пътя Асеновград - Смолян, загина човек

България Преди 6 часа

С помощта на специализирана техника на пожарната е бил изваден загиналият шофьор

Проверяват незаконен обект за над 500 000 лв. на язовир „Студен кладенец“

Проверяват незаконен обект за над 500 000 лв. на язовир „Студен кладенец“

България Преди 6 часа

В хода на проверката обяснения се снемат от служител на Община Кърджали

Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство

Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство

България Преди 6 часа

Мярката подкрепя местните транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, и е договорена с активната подкрепа на БАЕЗ, в партньорство с Министерството на икономиката и Комисията за финансов надзор

Българите се оказаха най-опасните шофьори в Гърция сред чужденците

Българите се оказаха най-опасните шофьори в Гърция сред чужденците

България Преди 6 часа

Увеличение на пътнотранспортните произшествия (ПТП) с автомобили с чуждестранна регистрация е регистрирано в Гърция през 2025 г., като България остава на първо място сред страните на произход

Над 100 загинали, взели фентанил в България

Над 100 загинали, взели фентанил в България

Свят Преди 6 часа

Според последните данни в ЕС за година са регистрирани поне 7600 смъртни случая заради свръхдоза

Как погребаха проекта за нов европейски изтребител шесто поколение

Как погребаха проекта за нов европейски изтребител шесто поколение

Свят Преди 7 часа

Ако беше реализиран, това щеше да бъде най-големият и най-скъпият европейски отбранителен проект

<p>Шест популярни личности, загинали при странни инциденти</p>

Трагичната съдба на звездите: Шест популярни личности, загинали при странни инциденти

Любопитно Преди 7 часа

Смъртта е неизбежна част от живота, но за тези шестима известни мъже и жени краят дойде по шокиращ и непредвидим начин. Разказваме ви за нелепите инциденти – от скатове и търкалящи се бали сено до пагубното падане на един кралски трон

<p>Фон дер Лайен предложи нови санкции срещу Русия&nbsp;</p>

Урсула фон дер Лайен предложи нови санкции срещу Русия

Свят Преди 7 часа

В следващите дни предстои началото на преговорите по същество с Украйна и Молдова за присъединяване към ЕС

Снимката е илюстративна

Рибари извадиха от морето тялото на стюардеса, убита по време на гмуркане в Маями

Свят Преди 7 часа

31-годишната Кели Уилямс е извадена от прибоя от двама рибари с тежки травми. Разследващите издирват плавателния съд, прегазил младата жена, докато се е гмуркала с шнорхел в популярен парк. От American Airlines изразиха дълбока скръб

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

4 града в битка за „Евровизия", до дни обявяват домакина

Edna.bg

Художествената академия загуби доайена си проф. Райко Райков

Edna.bg

Унгария направи обрат срещу десет от Казахстан, шокиращ инцидент за малко не отне човешки живот (видео)

Gong.bg

Атлетико се подигра жестоко с Реал: Как бихме могли да не се разбираме, след като ни разсмивате дори повече от Барселона?

Gong.bg

Демерджиев за Кандев: Очевидно има подготвен политически ход

Nova.bg

Димитър Стоянов: Не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение за Украйна

Nova.bg