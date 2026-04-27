Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро

С лед изтичането на законово определения седемдневен срок от провеждането на изборите на 19 април, в който партиите и коалициите трябваше да премахнат агитационните си материали от публичните пространства, от днес общините започват проверки на място.

Контролът обхваща всички видове предизборни материали – плакати, транспаранти, билбордове и други рекламни елементи, поставени по време на кампанията. Инспекциите ще се извършват както в централните градски части, така и в кварталите, като целта е да се установи дали политическите субекти са изпълнили задълженията си в срок.

При констатирани нарушения ще се налагат санкции, чийто размер зависи от обема и броя на непремахнатите материали. Предвидените глоби варират между 511 и 2 556 евро. Те се налагат на съответните партии или коалиции, които са отговорни за поставянето на агитационните елементи.

Още в началото на изборния процес политическите формации внасят депозит в общините в размер на 511 евро. Тази сума служи като гаранция за почистването на агитационните материали след края на кампанията. В случаите, когато задължението не бъде изпълнено, депозитът не се възстановява.

Общинските власти напомнят, че правилата за премахване на предизборната реклама са част от изборното законодателство и имат за цел да осигурят по-бързо възстановяване на градската среда след приключване на изборния процес. Проверките ще продължат до пълното отстраняване на всички материали, поставени в рамките на кампанията.