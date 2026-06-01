България

КОНПИ обвини СГС в нарушение

КОНПИ изразява притеснение от неспазване процесуалните права на страните

1 юни 2026, 20:17
КОНПИ обвини СГС в нарушение
Източник: КОНПИ

С ъстав на Софийския градски съд е накърнил правото на защита на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) по дело с иск за над 23 млн. лв. срещу Брендо и други лица, се посочва в прессъобщение на комисията.

КОНПИ изразява притеснение от неспазване процесуалните права на страните. От комисията посочват, че през 2018 г. са внесли в Софийски градски съд мотивирано искане предявено срещу Евелин Банев (Брендо) и други физически и юридически лица, свързани с него, с цена на иска 23 275 542.17 лв.  По искането е образувано гражданско дело през 2018 г. по описа на Софийски градски съд.

Отнемат имущество на Брендо за над 23 млн. лева

На 28.05.2026 г. от 15:00 ч. се провежда открито съдебно заседание, на което съдът обявява съдебното дирене за приключено, дал е ход на делото по същество на спора и е съобщил на страните, че ще се произнесе с решение. Заседанието е приключило около 16.20 ч. С оглед фактическата и правна сложност на делото съдът даде възможност на страните в двуседмичен срок да предоставят писмени защити, посочват от КОНПИ.

След извършена справка в Единния портал за електронно правосъдие, Софийски градски съд I – 9 състав, на 29.05.2026, един ден след заседанието, от КОНПИ заявяват, че съдът е постановил своето решение. Съдържанието на решението към момента не е публикувано.

С това действие съдът е накърнил правото на защита на КОНПИ. Постановяването на решение преди да е изтекъл предоставения от съда двуседмичен срок е равнозначно на решаване на делото, без възможност страните да са провели устни състезания и без съдът да се е запознал с аргументите на страните в защита на правата си. Съдебното решение е постановено и преди протоколът от проведено на 28.05.2026 г. открито съдебно заседание да бъде изготвен. Този протокол е официално доказателство за процесуалните действия извършени по време на заседанието. Всяка страна има право да основе писмената си защита на отразените в протокола искания, изявления и определения на съда. Всяка страна по делото има право да поиска допълването или поправянето му поради неговата непълнота или допуснати грешки, които биха могли да са от съществено значение към предмета на спора, допълват от комисията.

В края на април Апелативен съд - София потвърди определението на първоинстанционния съд, който отказа да освободи предсрочно Евелин Банев - Брендо. Предложението за предсрочното освобождаване беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор.

Източник: БТА, Константин Костов    
Последвайте ни
Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

Иран прекратява преговорите със САЩ, Тръмп отрича

Иран прекратява преговорите със САЩ, Тръмп отрича

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Армения отхвърли призива на Путин, който я заплаши с „украинския сценарий“

Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Какво представлява фалшивата бременност при котките?

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 6 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 6 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 6 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Кремъл обвини Франция: Това граничи с пиратство

Свят Преди 37 минути

Русия ще предприеме мерки за осигуряване на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента

Русия забрани износа на авиационно гориво

Русия забрани износа на авиационно гориво

Свят Преди 1 час

През последните седмици Киев увеличи атаките срещу руски енергийни обекти

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

„Газпром“: Рекорден износ на руски газ през България към Европа

Свят Преди 4 часа

Само през май износът на газ по това направление е нараснал с 3%

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн

България Преди 4 часа

Момчето е открито около два часа по-късно в района на входа на “Южен парк”

,

Хит в мрежата: Естонски депутат стана популярен заради уникална прическа тип „каска“

Любопитно Преди 4 часа

Рейн Еплер взриви социалните мрежи с геометрията на косата си, която прилича на подстригана с паничка, а след това сам предложи лика си за опаковка на бонбони с ликьор

Смениха директора на „Медицински надзор“

Смениха директора на „Медицински надзор“

България Преди 4 часа

Върнаха на поста Иванка Динева

Мораториум върху цената на водата предлага ДПС

Мораториум върху цената на водата предлага ДПС

България Преди 4 часа

В мотивите се казва, че това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба

Платформата „Онлайн умници“ обединява деца, родители и учители около темите за дигиталната грамотност и онлайн безопасността

Платформата „Онлайн умници“ обединява деца, родители и учители около темите за дигиталната грамотност и онлайн безопасността

Любопитно Преди 4 часа

Пребиха жестоко 19-годишно момиче в Пороминово

Пребиха жестоко 19-годишно момиче в Пороминово

България Преди 4 часа

Търсят извършителя на побоя

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна

България Преди 5 часа

Мъжът може да получи наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет до петнадесет години

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Рап звездата A$AP Rocky идва за първи концерт в България

Любопитно Преди 5 часа

Световната рап звезда и модна икона ще взриви зала „Арена 8888 София“ на 9 октомври. Концертът е част от мащабното му турне в подкрепа на новия му рекорден албум, чиято обложка е дело на легендарния режисьор Тим Бъртън.

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Скандалът около Епстийн: Великобритания публикува нови документи по случая с Манделсън

Свят Преди 5 часа

Разкрити са имейли, съобщения и кореспонденция, свързани с бившия британски посланик в САЩ

<p>Nvidia обяви следващия голям скок в изкуствения интелект</p>

Nvidia представи RTX Spark - нов чип за локален изкуствен интелект в компютрите

Свят Преди 5 часа

Компанията навлиза по-агресивно на пазара на компютри и процесори, като се изправя срещу конкуренти като AMD, Intel и Apple

Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро

Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро

България Преди 5 часа

Окръжната прокуратура в Бургас привлече към отговорност петима души, след като в таен склад бяха открити 250 килограма дрога, подготвена за трафик към Турция

Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

Защо Ким Чен Ун никога не говори за майка си? Дълбоко пазената тайна на Пхенян

Свят Преди 5 часа

В Северна Корея произходът е всичко, а биографичната празнота около „Великата майка“ крие факти, които биха могли да сринат мита за божествената легитимност на диктатора

<p>Легендарен футболист разкри, че е диагностициран с рак в четвърти стадий</p>

Легендарният футболист Кевин Кийгън разкри, че е диагностициран с рак в четвърти стадий

Свят Преди 5 часа

Футболният свят изразява подкрепата си към двукратния носител на наградата за Футболист на годината в Европа

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Хороскоп за ЮНИ 2026 г.: Месец на преходи, срещи със съдбата и нови хоризонти

Edna.bg

Нумерологична прогноза за ЮНИ 2026: Време за стабилност, финансови избори и нов ред

Edna.bg

Владимир Николов: Надиграхме Черна гора, можем да спечелим първото място в Лигата на нациите

Gong.bg

Александър Димитров: Липсата на сработеност си пролича

Gong.bg

Илияна Йотова: Христо Ботев предизвика събития и промени съдби

Nova.bg

Един от всеки десет тийнейджъри показва признаци на дигитална зависимост

Nova.bg