КОНПИ обвини СГС в нарушение

С ъстав на Софийския градски съд е накърнил правото на защита на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) по дело с иск за над 23 млн. лв. срещу Брендо и други лица, се посочва в прессъобщение на комисията.

КОНПИ изразява притеснение от неспазване процесуалните права на страните. От комисията посочват, че през 2018 г. са внесли в Софийски градски съд мотивирано искане предявено срещу Евелин Банев (Брендо) и други физически и юридически лица, свързани с него, с цена на иска 23 275 542.17 лв. По искането е образувано гражданско дело през 2018 г. по описа на Софийски градски съд.

Отнемат имущество на Брендо за над 23 млн. лева

На 28.05.2026 г. от 15:00 ч. се провежда открито съдебно заседание, на което съдът обявява съдебното дирене за приключено, дал е ход на делото по същество на спора и е съобщил на страните, че ще се произнесе с решение. Заседанието е приключило около 16.20 ч. С оглед фактическата и правна сложност на делото съдът даде възможност на страните в двуседмичен срок да предоставят писмени защити, посочват от КОНПИ.

След извършена справка в Единния портал за електронно правосъдие, Софийски градски съд I – 9 състав, на 29.05.2026, един ден след заседанието, от КОНПИ заявяват, че съдът е постановил своето решение. Съдържанието на решението към момента не е публикувано.

С това действие съдът е накърнил правото на защита на КОНПИ. Постановяването на решение преди да е изтекъл предоставения от съда двуседмичен срок е равнозначно на решаване на делото, без възможност страните да са провели устни състезания и без съдът да се е запознал с аргументите на страните в защита на правата си. Съдебното решение е постановено и преди протоколът от проведено на 28.05.2026 г. открито съдебно заседание да бъде изготвен. Този протокол е официално доказателство за процесуалните действия извършени по време на заседанието. Всяка страна има право да основе писмената си защита на отразените в протокола искания, изявления и определения на съда. Всяка страна по делото има право да поиска допълването или поправянето му поради неговата непълнота или допуснати грешки, които биха могли да са от съществено значение към предмета на спора, допълват от комисията.

В края на април Апелативен съд - София потвърди определението на първоинстанционния съд, който отказа да освободи предсрочно Евелин Банев - Брендо. Предложението за предсрочното освобождаване беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор.