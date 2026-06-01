Израел заплаши Бейрут, заседание на ООН

ЕС призова Израел да прекрати военната ескалация в Ливан

И зраелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че няма да има „спокойствие“ в Бейрут, докато подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ продължава нападенията си. Той също така обяви намерението на Израел да установи зона под военен контрол в обширна част от Южен Ливан.

„Южните предградия на Бейрут не се различават от населените места в Северен Израел. Ако няма спокойствие на север, няма да има спокойствие и в Бейрут. Няма да допуснем ситуация, при която нашите населени места и граждани са подложени на атаки, докато в Бейрут се запазва спокойствие“, посочи Кац във видеообръщение, разпространено от неговия кабинет и цитирано от АФП.

Той добави, че израелската армия продължава операциите си срещу „Хизбула“, „за да отстрани заплахите и да превърне района на река Литани в зона под контрола на Израелските сили за отбрана, свободна от оръжия и терористи“

Израел трябва да прекрати „военната ескалация“ в Ливан и да зачита „суверенитета и териториалната цялост“ на страната. Това заяви говорител на Европейския съюз на фона на плановете на израелските власти да създадат зона под военен контрол в южната част на Ливан.

„Ливанският народ вече понесе огромни страдания. Той не е избирал тази война и това не е негова война“, посочи говорителят на ЕС Ануар Ел Ануни, цитиран от АФП.

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание тази вечер, за да обсъди ескалиращия конфликт в Ливан, съобщиха дипломати в Ню Йорк, цитирани от ДПА.

Заседанието се провежда по искане на Франция и ще започне в 15:00 часа местно време (22:00 часа българско време - бел. ред.), според дипломатите.

Конфликтът между Израел и подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка „Хизбула“ се засили през последните дни на фона на настъплението на израелските сухопътни сили в Южен Ливан и перспективата за по-нататъшни атаки в района на Бейрут, въпреки прекратяването на огъня, обявено в средата на април.

Източник: БГНЕС, БТА    
Израел Ливан Хизбула
