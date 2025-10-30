Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на "Капитан Андреево"

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

З латни накити за 223 475 лева, укрити в кисело мляко, задържаха митническите служители при проверка на личен багаж на пътник в автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Случаят е от 27 октомври около полунощ, когато на пункта пристига автобус с пловдивска регистрация. В автобуса, управляван от български гражданин, пътували и 13 пътници от Турция за България. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

При огледа на пътническия салон на една от седалките се установява, че има оставени две полиетиленови чанти с хранителни продукти, сред които и пет килограма кисело мляко в пластмасова кофа с капак.

След отваряне на капака, митническият служител установява, че в млякото са потопени седем прозрачни опаковки с изделия от жълт метал - синджири, медальони, гривни, пръстени, колиета, обици, малка корона и др. Според извършената експертиза от вещо лице всички изделия са от 14-каратово злато с общо тегло 1241,53 грама на стойност 223 475,40 лева (114 261,16 евро).

В хода на проверката се установява, че златните накити са собственост на един от пътниците – български гражданин, с инициали Н.М. (50 г.)

По случая е образувано досъдебно производство. Н. М. е привлен като обвиняем и му е взета мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 лева, наложена му е и забрана да напуска страната, поясниха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.

„Забранено е да се пренасят животински продукти от трети държави. Именно заради това се е стигнало до проверката. След това вече е намерено и златото”, обясни пред NOVA Красимир Чапкънов, началник на Оперативно звено на „Капитан Андреево”.

През границата може да се пренасят бижута до 300 евро. Всичко останало се води контрабанда.

Последният случай на пункта "Капитан Андреево" с контрабанда на голямо количество златни бужита беше на 22 август. Тогава прокуратурата повдигна обвинения на двама турски граждани за нелегалния пренос на общо 1,513 кг злато и 11,7 кг сребро.