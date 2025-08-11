България

Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"

За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 5 до 15 години

Обновена преди 18 минути / 11 август 2025, 14:42
"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?
С офийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинения в опит за грабеж пред банков клон в София, съобщиха от пресцентъра на съда.

Опитът за грабеж се случи на 8 август. Мъжът опита тогава да отнеме чанта с над 100 хиляди лева. Обвиняемият е криминално проявен за същите деяния и е осъждан ефективно.

(Във видеото: Извършен е опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан)

Според съдебния състав деянието е извършено с предумисъл, подготвено е предварително и се отличава с висока степен на обществена опасност, станало е на публично място и е недовършено по независещи от обвиняемия причини.

За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 5 до 15 години.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба и/или протест пред горната инстанция. Съдебното заседание е насрочено за 19 август.

 

Източник: БГНЕС    
Софийска градска прокуратура Софийски градски съд Задържане под стража Грабеж Дианабад Наказателна отговорност Досъдебно производство Обвиняем
Свят Преди 2 минути

В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик

Любопитно Преди 8 минути

Те бяха една от най-публично оповестяваните двойки в света, но пазеха сватбата си в тайна

България Преди 20 минути

Към момента 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел

<p>Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин</p>

Свят Преди 24 минути

Киев се опасява, че срещата може да се проведе без участието на Украйна и резултатите от нея биха могли да застрашат националните интереси на страната

<p>Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико</p>

Свят Преди 38 минути

Adidas вече е установил контакт с представители на Оахака, за да обсъдят „компенсиране на хората, чиито идеи са били присвоени“

<p>Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев</p>

Свят Преди 41 минути

Разговорите между двамата лидери "може да имат много, много важно значение за по-нататъшния ход на тази ужасна война"

Свят Преди 42 минути

Той започнал да пие в бар, като сесията продължила до ранните часове на 5 август

.

Любопитно Преди 45 минути

На 7-ми септември предстои най-отличаващото се събитие от всички останали

<p>Путин цели пълен контрол над Донбас</p>

Свят Преди 1 час

Планът, представен на специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - по време на среща в Москва в сряда, предвижда Украйна да отстъпи източния регион Донбас

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на 2 август вечерта пред денонощен магазин

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Японската боксова комисия обяви, че всички мачове за титли на OPBF ще бъдат намалени от 12 на 10 рунда

България Преди 2 часа

По предварителна информация лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в друга кола

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът е бил приет в болница близо до Монпелие, където е претърпял операция на гърба на 9 август

България Преди 2 часа

Идеята за това е от поне 40 години, вече се предприемат и съответните процедури

Любопитно Преди 2 часа

Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат четири племена на Арената

<p><strong>&quot;Те трябва да се изнесат, ВЕДНАГА&quot;:</strong> Тръмп не иска бездомни във Вашингтон</p>

Свят Преди 2 часа

„Бездомните трябва да се изнесат, ВЕДНАГА. Ще ви дадем места, където да отседнете, но ДАЛЕЧ от столицата“, заяви президентът на САЩ

