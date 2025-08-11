Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"

С офийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинения в опит за грабеж пред банков клон в София, съобщиха от пресцентъра на съда.
Опитът за грабеж се случи на 8 август. Мъжът опита тогава да отнеме чанта с над 100 хиляди лева. Обвиняемият е криминално проявен за същите деяния и е осъждан ефективно.
(Във видеото: Извършен е опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан)
Според съдебния състав деянието е извършено с предумисъл, подготвено е предварително и се отличава с висока степен на обществена опасност, станало е на публично място и е недовършено по независещи от обвиняемия причини.
За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 5 до 15 години.
Грабеж пред клон на банка в София
Определението не е окончателно и подлежи на жалба и/или протест пред горната инстанция. Съдебното заседание е насрочено за 19 август.