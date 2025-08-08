Най-големият вестник в Япония съди AI компанията Perplexity за „кражба“ на 120 000 статии

Я понският вестник Yomiuri Shimbun, един от най-големите в света по тираж, съди американската AI фирма Perplexity за „безплатно ползване“ на съдържанието му в търсачката си.

Делото, заведено на 7 август, е едно от редицата дела, заведени от медийни компании по целия свят срещу AI фирми, които използват техния материал, и е първото от голяма японска медийна организация, съобщи Yomiuri.

В него се обвинява Perplexity в „безплатно ползване на резултатите от дейността на новинарски организации, които са инвестирали много усилия и средства“, предаде АФП.

Говорител на вестника добави, че това „може да има отрицателно въздействие върху точния, обективен журнализъм и да разклати основите на демокрацията“.

Искът, подаден в Токио, е за обезщетение в размер на 2,2 милиарда йени (14,7 милиона долара), което се равнява на 120 000 статии на Yomuiri, използвани „без разрешение“ между февруари и юни.

Тя иска обезщетение и за пропуснати рекламни приходи, като твърди, че потребителите на Perplexity кликват само върху резюметата от търсенето, а не върху уебсайта на вестника, което намалява трафика.

Yomiuri, с дневен тираж от около 6 милиона екземпляра – спрямо над 10 милиона през 2010 г. – и около 2500 репортери, е един от петте най-големи ежедневника в Япония.

След като през октомври „Уолстрийт джърнъл“ и „Ню Йорк пост“ заведоха съдебно дело, Perplexity критикува „враждебната позиция“ на много медии като „краткогледа, ненужна и саморазрушителна“.

Те „предпочитат да живеят в свят, в който публично оповестените факти са собственост на корпорации и никой не може да прави нищо с тези публично оповестени факти, без да плати такса“, се казва в изявлението.

„Всички трябва да работим заедно, за да предложим на хората невероятни нови инструменти и да изградим бизнес, който наистина разширява пазара“, се добавя в него.