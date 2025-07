Рокля изчезна от сватбата на Безос във Венеция, подозират кражба

Л орън Санчес е опаковала цели 27 дизайнерски рокли за пищната си сватба с милиардера и основател на Amazon Джеф Безос, която се състоя миналата седмица във Венеция. Но е напуснала града с една рокля по-малко – един от тоалетите мистериозно е изчезнал. За това съобщава The Guardian.

