Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

Това каза Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България

21 септември 2025, 20:14
Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент
„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България
Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.
Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа
Лято през септември – до 31 градуса в неделя
ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис
Локализиран е пожарът край Асеновград

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?

П редстои въвеждане на забрана за използване на мобилни телефони в училище, а възможните решения пред училищата са пет, казва Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), който е и директор на столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов".

  1. Първият вариант е мобилните телефони на учениците да остават у дома.
  • Предимството на това категорично решение е, че няма да има нужда от контрол от страна на училището.
  • Недостатъкът обаче е, че това решение е почти неосъществимо, защото ученици и родители настояват да имат постоянна връзка чрез телефоните, отбелязва Стаматов.

МОН готви пълна забрана на мобилни телефони в училище 

  1. Вторият вариант е мобилните телефони да остават в раниците на учениците през целия учебен ден.
  • Предимството на това решение е, че не изисква допълнителни разходи.
  • Недостатъкът е, че е трудно за контролиране и често ще се нарушава.

Забраниха мобилните телефони в училищата в Унгария и Нидерландия

  1. Третият вариант е свързан с възможността мобилните телефони да се предават на входа на училищата за съхранение в персонална касетка.
  • Предимството тук ще е свързано с ясно и ефективно правило, което премахва изкушението за учениците да използват телефоните си в клас.
  • Недостатък за прилагането на това решение ще е високата цена за купуването на шкафчета и сложната организация за съхранението на мобилните телефони, казва Диян Стаматов.

Още една страна въведе ограничения за телефони в час 

  1. Четвъртият вариант е мобилните телефони да се събират в началото на учебната смяна и да се поставят в незаключващи се касетки.
  • Предимството в този случай е, че това ще е удобно за по-малките ученици и малките училища, и няма да се изискват големи инвестиции.
  • Недостатъкът за прилагането му е свързан с "ниска сигурност и риск от напрежение при загуба или повреда на мобилните телефони", отбелязва председателят на организацията на училищните директори.

Според Диян Стаматов за петия вариант се предлага "японски модел", при който на входа на училището мобилният телефон автоматично се блокира или се поставя на самолетен режим, а при излизане се отключва. Предимството тук, е че това е модерно и технологично решение, което премахва необходимостта от физическо събиране на мобилните устройства. Недостатъкът обаче е, че ще се изисква специална система или софтуер, които може да са скъпи и трудни за внедряване, и крият риск от технически проблеми.

Съществуват ли още решения, които бихме могли да приложим заедно - този въпрос поставя председателят на Съюза на ръководителите в народната просвета в България Диян Стаматов.

Родители и ИТ специалисти се борят за запазване на ТУЕС

ЗА ЗАБРАНАТА НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ В УЧИЛИЩЕ

И в момента имаме национална политика, тя е записана в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а от 2016 г. влезе в сила. Тя гласи, че мобилните телефони не могат да се ползват в учебните часове. Това каза в края на април министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Иван Белчев, попитан дали се предвижда въвеждане на национална политика за ограничаване на мобилните телефони в училищата.

Има редица дискусии и разговори, включително и в публичното пространство, дали трябва допълнително да се ограничи използването на мобилните телефони в училище, отбеляза тогава образователният министър. 

"Нашето мнение е, че трябва и допълнително да се ограничат, въпреки че основното обучение се извършва в учебния час, но така, както е разписана разпоредбата, освен учебните часове, имаме и редица допълнителни дейности - по интереси, в които също не трябва да се ползват мобилните телефони. Учителите, училищните ръководства, а и родителите смятат, че ако въведем една обща забрана, ще постигнем допълнителни резултати. Няма да се губят по пет минути в началото на часа, за да се събират телефоните, а учениците ще имат възможност по време на междучасието да се концентрират за следващия учебен час. И ще ползват по-малко телефоните, докато са в училище. Едно такова общо ограничение, по доминиращото мнение, ще бъде полезно за всички. Смея да твърдя, че има подкрепа и от страна на родителите, и голяма част от тях смятат, че учениците не трябва да ползват телефони в училище. Но има и много родители, които искат да са във връзка с децата си и да ги чуват по телефоните", каза министър Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че в момента много училища, по решения на педагогическите съвети и съгласувано с родителите, са въвели такива общи ограничения, свързани с използването на мобилните телефони. Но учителите и училищата казват, че ще бъде много по-полезно, ако има такава обща забрана и ще организират как да се прилага, заяви образователният министър. Обсъждайки здравните аспекти, трябва да предложим и изключения от общото правило. Такова изключение е, когато мобилни телефони се използват за здравни цели, и когато се ползват за строго образователни цели, така е и в другите страни, каза тогава министър Вълчев и много пъти говори по темата за мобилните телефони от април насам. 

И в момента има общо ограничение за използване в час на мобилните телефони, но е факт, че една част от учителите не могат да наложат дисциплина и спазването на това правило, защото нямаме достатъчно леки санкции за учениците. Ще предложим промяна и допълнение в системата на санкциите, и да имаме повече леки санкции, каза наскоро образователният министър.   

Той обясни, че промените в Закона за предучилищното и училищното образование предвиждат мобилните телефони да могат да се използват за образователни цели, при медицински нужди и за други извънредни ситуации, но в общия случай те водят до пристрастяване на учениците към екраните на мобилните устройства.

Припомняме, че от Министерството на образованието и науката подготвиха промени в Закона за предучилищното и училищното образование, като те са свързани с предложения по около 20 теми. Има и още два закопроекта за промени в училищния закон. Промените ЗПУО се очаква да влязат за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Те бяха разгледани от Комисията по образованието и науката към парламента преди лятната ваканция на депутатите, както и през септември от Комисията по демографската политика, децата и семейството. Тогава на заседанието на тази комисия заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова представи промените в законопроекта на Министерския съвет, който е подготвен по промениете на МОН в ЗПУО.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
Забрана мобилни телефони Училище Ученици Образователна система Диян Стаматов Красимир Вълчев ЗПУО Варианти за ограничение Училищни политики Родителско мнение
