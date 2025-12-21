България

Стойчо Кацаров: ЕК съди България за корупция в здравеопазването

Според него проблемът е в порочните правила, които водят до 70 различни цени на едни и същи лекарства

21 декември 2025, 20:39
Е вропейската комисия съди България заради обществените поръчки и заради това, че в едни лечебни заведения онколекарствата се продават на една цена, а в други - на друга. Това каза бившият здравен министър Стойчо Кацаров, съобщи NOVA.

Европейската комисия съобщи, че е решила да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС заради неправилно въвеждане на европейските правила за обществените поръчки и липсата на търгове в частните болници. Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на европейските правила, дори когато те получават над 50% финансиране от публични източници, се посочва в съобщението.

“Решението на Европейската комисия касае не само болниците, но всички частни лечебни заведения. Те са над 90% от лечебните заведения в страната”, каза Кацаров. 

“Представете си, че имате частна болница. Работите по договор със Здравната каса и тя ви заплаща за всеки лекуван болен. Ако вие този месец отчетете 100 лекувани болни по 1000 лева цена за един, тя ще ви плати точно 100 000 лева. Нито стотинка повече. Ако не отчетете нито един болен, тя няма да ви плати нито един лев”, обясни той.

По думите му Здравната каса не се интересува от това дали вие си закупувате спринцовките по 50 стотинки или по 5 лева, дали си купувате рентгенов апарат за 1 милион или за 5 милиона лева. “И в единия, и в другия случай тя ще ви плати същата сума, съгласно броя на излекуваните от вас болни. Това се отнася и за частните, и за държавните болници”, поясни Кацаров.

Той обясни, че разликата е, че при частните болници, ако има загуба, натрупана заради лошо управление и купуване на скъпи апарати и консумативи, тя ще бъде за собственика, не за данъкоплатците. “Ако обаче вие сте управител на държавна болница, тогава загубата, която ще натрупате за това, че купувате твърде скъпо и харчите безразборно парите, не е за вас, а за всички данъкоплатци. Това е причината да се въведат обществени поръчки за държавните лечебни заведения. Защото загубата от лошото управление и от корупция е за всички данъкоплатци”.

“Европейската комисия съди България заради обществените поръчки и заради това, че в едни лечебни заведения онколекарствата се продават на една цена, а в други - на друга. Разследва се дали не се източва по този начин здравната система и дали фармацевтичните компании, които сключват сделки с определени лечебни заведения, не се възползват. И вероятно ще осъди страната, ако България не промени тази практика”, смята той.  

По думите на Кацаров тази порочна практика, касаеща лекарствата на болни със злокачествени заболявания, е въведена през 2010 година и е изключение от практиката на НЗОК. “Това е практика, която, освен, че създава лоши правила и различни цени, създава условия за корупция в много големи мащаби”.

“Здравната каса закупува всички останали лекарства, извън лекарствата за злокачествени заболявания, като се договаря директно с производителите на лекарствата. Това е единственото изключение, в което не Здравната каса се договаря с производителя, а според правилата болниците трябва да се договарят с дистрибутори. И вместо едно договаряне, ние имаме 70 различни договаряния - едни с обществени поръчки, други без. Имаме 70 различни цени, някои от тях скандално различни”, коментира Кацаров. 

“Ако накарате и частните болници да провеждат обществени поръчки, вие пак ще имате 70 различни цени, защото това са 70 различни процедури, провеждани по различно време, за различни количества и видове медикаменти”, смята той. 

Според него ако искаме да решим генерално проблема, НЗОК трябва да договори всички лекарства за злокачествени заболявания директно с производителите на тези лекарства. “Тя би могла изобщо да извади болниците от участието в уравнението”.

 

Източник: NOVA    
