Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Ушаков добави, че повечето предложения за мирен план вероятно няма да бъдат приемливи за руската страна

21 декември 2025, 20:50
Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа
Източник: БТА

С лед контактите между пратеника на руския президент Кирил Дмитриев и американските преговарящи в Маями, руската страна ще оцени кои предложения за украинския мирен план могат и кои не могат да бъдат приети, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков. 

„Г-н Дмитриев в момента е на командировка в Маями. Той ще донесе някои сигнали, които американците са получили от европейците и украинците. Ще обсъдим всичко това тук и ще видим какво може да бъде прието и какво категорично не може да бъде прието“, каза той пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин, на който се позовава ТАСС. Ушаков добави, че повечето предложения за мирен план вероятно няма да бъдат приемливи за руската страна. Той потвърди, че повечето от предложенията, представени по време на преговорите със САЩ, са били направени от Украйна и Европа, представителят на Кремъл ги намира за „доста неконструктивни“.

Източник: БГНЕС    
Руско американски контакти Кирил Дмитриев Украински мирен план Оценка на предложения Юрий Ушаков Преговори в Маями Руска страна Неконструктивни предложения Европейски предложения Приемливост на план
