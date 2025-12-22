Свят

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Ерика Кърк бързо се притече на помощ на Минаж

22 декември 2025, 07:58
Източник: БТА/АР

В довицата на убития консервативен активист Чарли Кърк утеши рапърката Ники Минаж, след като певицата спомена думата „убиец“, докато отправяше похвали към американски консервативни лидери, предаде Ройтерс.

Ерика Кърк, чийто съпруг беше застрелян през септември, оказа подкрепа на Минаж, след като рапърката нарече вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс „убиец“, докато се опитваше да го даде за пример за подражание. Кърк и Минаж говореха заедно на сцената на фестивал, организиран от „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“ (Turning Point USA), консервативното младежко движение, основано от Чарли Кърк.

„Скъпи млади мъже, имате невероятни модели за подражание като нашия красив и елегантен президент, а също и като нашия вицепрезидент, убиеца Джей Ди Ванс“, каза Минаж, след което пусна микрофона, сведе поглед надолу и покри устата си с дланта си.

Чарли Кърк беше застрелян по време на събитие на „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“ в кампуса на университета „Юта Вали“ в Орем, докато дебатираше със студенти.

След споменаването на думата "убиец" Минаж мълча няколко секунди, а от публиката се чу смях. Ерика Кърк бързо се притече на помощ на Минаж.

„Повярвай ми, няма нищо ново под слънцето, което да не съм чувала, така че всичко е наред... Обичам те. Трябва да се смееш на това, наистина“, каза Кърк на Минаж. „Кажи каквото искаш да кажеш, защото аз познавам сърцето ти и няма да те съдя за това“, добави тя.

Минаж благодари на Кърк и продължи след кратка пауза.

Малко след изявата на Минаж Белият дом публикува видеоклип от фестивала, в който тя казва: „Отнасям се с най-голямо уважение и възхищение към нашия президент“.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец" пред вдовицата на Чарли Кърк

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец" пред вдовицата на Чарли Кърк

