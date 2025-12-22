Свят

Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар

Всички екипажи от терминала „Волна“ в региона са били евакуирани успешно

22 декември 2025, 07:30
Украинска атака с дронове повреди два кораба в руския град Краснодар
Източник: AP/БТА

Д ва кораба и два кея бяха повредени при украинска атака с дронове в руския Краснодарски край, съобщиха властите в региона, цитирани от Ройтерс.

Жертва и петима ранени при украинска атака с дронове край Крим

Всички екипажи на корабите от терминала „Волна“ в региона са били евакуирани успешно, съобщи оперативният щаб на Краснодарския край в публикация в приложението Telegram. Повредите са предизвикали пожар, който е обхванал площ от 1500 квадратни метра, добавиха властите.

Руски дронове са повредили пристанищна инфраструктура в Одеска област

Украйна често нанася удари с дронове в Краснодарския край, като взима на прицел рафинерии, складове за гориво, пристанища и летища, посочва Ройтерс. Този регион е от жизненоважно значение за енергийния износ и военната логистика на Русия, граничи с Крим и се намира в обсега на дроновете от Южна Украйна.

Новоросийск под обстрел - дронове повредиха сгради и петролна база

Село Волна се намира в близост до Кримския мост над Керченския проток, който е основна артерия за руските сили, тъй като свързва континенталната част с Кримския полуостров, анексиран от Русия през 2014 година.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Краснодар Русия Украйна дронове атака
