Любопитно

Арктика отчете най-горещата си година

Изменението на климата предизвиква каскадни последици от топенето на ледниците и морския лед

22 декември 2025, 07:00
Арктика отчете най-горещата си година
Източник: iStock

А рктика преживя най-горещата година, откакто започват да се водят записи, съобщи американска научна агенция във вторник, тъй като изменението на климата предизвиква каскадни последици от топенето на ледниците и морския лед до озеленяването на пейзажите и смущенията в глобалното време.

Между октомври 2024 г. и септември 2025 г. температурите са били с 1,60 градуса по Целзий над средните стойности за периода 1991–2020 г., съобщи Националната океанска и атмосферна администрация в годишния си доклад за Арктика , който се основава на данни от 1900 г. насам.

Съавторът Том Балинджър от Университета на Аляска заяви пред AFP, че е „със сигурност тревожно“ да се наблюдава такова бързо затопляне за толкова кратък период от време, наричайки тенденцията „привидно безпрецедентна в последно време и може би от хиляди години назад“.

Според доклада, годината включваше най-топлата есен в Арктика, втората най-топла зима и третото най-топло лято от 1900 г. насам.

Водена от причиненото от човека изгаряне на изкопаеми горива, Арктика се затопля значително по-бързо от средното за света, с редица подсилващи се обратни връзки – феномен, известен като „ Арктическо усилване“.

Например, повишаването на температурите увеличава водните пари в атмосферата, които действат като одеяло, абсорбиращо топлината и предотвратяващо нейното излизане в космоса.

В същото време, загубата на ярък, отразяващ морски лед разкрива по-тъмни океански води, които абсорбират повече топлина от Слънцето.

Оттегляне на морския лед

Пролетта – когато арктическият морски лед достига годишния си максимум – отбеляза най-малкия пик в 47-годишния сателитен запис през март 2025 г.

Това е „неотложен проблем за полярните мечки, тюлените и моржовете, че те използват леда като платформа за транспорт, за лов, за раждане на малки“, каза пред AFP съавторът Уолт Майер от Националния център за данни за сняг и лед.

Моделирането показва, че Арктика може да преживее първото си лято практически без морски лед до 2040 г. или дори по-рано.

Загубата на арктически морски лед също нарушава циркулацията на океана, като инжектира сладка вода в Северния Атлантик чрез топене на леда и увеличени валежи.

Това прави повърхностните води по-малко плътни и солени, което възпрепятства способността им да потъват и да задвижват Атлантическата меридионална циркулация – включително Гълфстрийм – което спомага за по-меките зимни условия в Европа.

Продължаващото топене на ледения щит на Гренландия също добавя сладка вода в Северния Атлантически океан, повишавайки продуктивността на планктона, но също така създавайки несъответствия между това кога е налична храна и кога видовете, които зависят от нея, са в състояние да се хранят.

Загубата на лед на сушата в Гренландия също е основен фактор за покачването на морското равнище в световен мащаб, изостряйки ерозията на бреговете и наводненията, причинени от бури.

Още арктически взривове

И тъй като Арктика се затопля по-бързо от останалата част на планетата, това отслабва температурния контраст, който помага да се задържа студен въздух близо до полюса, което позволява на огнища на мразовито време да се разпространяват по-често в по-ниските географски ширини, според някои изследвания.

Хидроложкият цикъл на Арктика също се засилва. Периодът октомври 2024 - септември 2025 г. - известен още като „водната година“ 2024/25 - отбеляза рекордно високи пролетни валежи и се нареди сред петте най-влажни години за други сезони в данните от 1950 г. насам.

По-топлите и по-влажни условия водят до „бореализация“ или озеленяване на големи части от арктическата тундра. През 2025 г. средната максимална зеленина на тундрата в циркумполярния пояс е била третата най-висока в 26-годишния съвременен сателитен запис, като петте най-високи стойности са регистрирани през последните шест години.

Междувременно размразяването на вечната замръзналост предизвиква биогеохимични промени, като например феномена на „ръждясващите реки“, причинен от желязо, отделено от размразяващите се почви.

Тазгодишният доклад използва сателитни наблюдения, за да идентифицира над 200 обезцветени потока и реки, които изглеждат видимо оранжеви, влошавайки качеството на водата поради повишена киселинност и концентрации на метали и допринасяйки за загубата на водно биоразнообразие.

Източник: sciencealert    
Арктическо затопляне Изменение на климата Топене на ледници Морски лед Арктическо усилване Полярни мечки Покачване на морското равнище Вечна замръзналост Озеленяване на тундрата Гълфстрийм
Последвайте ни

По темата

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Пиян шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

И днес е в сила

И днес е в сила "зелен билет" за градския транспорт в София

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Ники Минаж нарече Джей Ди Ванс „убиец“ пред вдовицата на Чарли Кърк

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 1 ден
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 1 ден
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 1 ден
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 1 ден

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Изненадващи ползи от ежедневната консумация на лук

Любопитно Преди 41 минути

Лукът е богат на антиоксиданти и кверцетин, който убива бактерии, бори възпаленията, регулира кръвната захар, поддържа костите, храносмилането и имунитета, помага за контрол на теглото и е нискокалоричен

<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>

Почитаме Света Анастасия – покровителката на лекари и аптекари

Любопитно Преди 54 минути

Анастасия е известна с това, че се е опитвала да помага на страдащите – носела е храна и дрехи на затворниците, на просяците е давала хляб, лекувала е болестите на болните, превързвала е кървящите рани на ранените

<p>Съдът гледа делото срещу обвинените в малтретиране и убийства на животни в Перник</p>

Съдът гледа делото срещу Габриела и Красимир, обвинени в малтретиране и убийства на животни в Перник

България Преди 1 час

Според разследването двамата са заснемали убийствата и са ги публикували в интернет срещу пари

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Ярката светлина ви помага да мислите по-добре

Любопитно Преди 1 час

Ярката светлина намалява сънливостта и ускорява реакциите: проучване с 58 възрастни показва, че излагането дори за кратко подобрява бдителността, когнитивните функции и работната памет, като дава реални доказателства за ефекта в ежедневието

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Свят Преди 1 час

Максималните температури ще са между 5° и 10°

дрон

Атака с дрон на пазар в Судан уби 10 души

Свят Преди 9 часа

Не се съобщава кой е отговорен за удара

Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

Пхенян: Ядрените амбиции на Япония трябва да бъдат предотвратени "на всяка цена"

Свят Преди 10 часа

В съобщението не се споменава ядрената програма на самия Пхенян, който проведе ядрени опити в нарушение на резолюциите на ООН

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Той направи това изявление в интервю за германския в. „Билд“

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

Откриха 11-годишно дете от Бургас, обявено за общодържавно издирване

България Преди 11 часа

То изчезнало на 19 декември след тренировка по борба

,

ГДБОП предупреждава за измами при покупка на автомобили по интернет

България Преди 11 часа

С от 1000 до 100 000 евро са изгорели желаещите да имат кола

Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Помощник на Путин намира за „доста неконструктивни“ предложенията на Украйна и Европа

Свят Преди 11 часа

Ушаков добави, че повечето предложения за мирен план вероятно няма да бъдат приемливи за руската страна

<p>Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават условия за корупция в здравеопазването</p>

Стойчо Кацаров: ЕК съди България за корупция в здравеопазването

България Преди 11 часа

Според него проблемът е в порочните правила, които водят до 70 различни цени на едни и същи лекарства

,

След Австралия: Швейцария може да забрани социалните мрежи за деца

Свят Преди 11 часа

Това заяви министърката на вътрешните работи Елизабет Бом-Шнайдер

.

Песков: Русия и САЩ могат да реализират множество проекти в близко бъдеще

Свят Преди 12 часа

Това заяви говорителят на руския президент днес

Франция влиза в нова ера: Ядрен самолетоносач заменя „Шарл дьо Гол“

Франция влиза в нова ера: Ядрен самолетоносач заменя „Шарл дьо Гол“

Свят Преди 12 часа

Одобрението за програмата е било взето тази седмица

,

Американският сенатор Линдзи Греъм обвинява "Хамас" и "Хизбула", че се превъоръжават

Свят Преди 12 часа

Спиране на огъня между Израел и "Хизбула" влезе в сила през ноември 2024 г. в Ливан, след два месеца на открита война

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg
1

Възстановиха 6 чешми във Витоша

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 22 декември, понеделник

Edna.bg

Седмичен хороскоп 22–28 декември: Интуиция, равносметка и ключови избори за всички зодии

Edna.bg

ЦСКА си хареса бразилски талант

Gong.bg

Забележително постижение за Левандовски

Gong.bg

Сняг на Коледа, леден студ на Нова година

Nova.bg

С 1.2 промила алкохол в кръвта: Шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Nova.bg