Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

Бившата руска тенис звезда намери интересен начин да скрие нарастващото си коремче

15 октомври 2025, 12:21
Източник: Getty Images

П рез август се появиха вълнуващи новини: Енрике Иглесиас и Анна Курникова очакват четвъртото си дете. Двойката обаче е решена да запази личния живот на семейството си и се въздържа от споделяне на подробности за този радостен етап от живота си. Както се очакваше, бившата тенисистка привлече сериозно внимание от папараците, нетърпеливи да заснемат наедрялото ѝ коремче — но тя се оказа една крачка пред тях, използвайки хитри тактики, за да го прикрие.

На 13 октомври Анна Курникова беше забелязана в Маями заедно със своя 7-годишен син Николас, докато го водеше на час по гимнастика. Бившата професионална спортистка отново доказа, че е всеотдайна майка – дори по време на бременност тя продължава грижливо да изпълнява родителските си задължения, както направи и този път.

Анна остана вярна на своя емблематичен небрежен и елегантен стил, като бе облечена в черни вталени шорти, съчетани с подходящ топ и голяма бяла риза за контраст. Визията си допълни с удобни черни сандали, бежови чорапи, ватирана чанта през рамо Saint Laurent и стилни слънчеви очила. Както обикновено, русата ѝ коса беше прибрана в спретната висока опашка.

Въпреки че изглеждаше съсредоточена върху заниманията си, Анна очевидно беше обмислила стратегия, за да гарантира, че бебешкото ѝ коремче няма да стане основен обект на внимание за фотографите, които я следват. Докато вървеше с Николас, тя му помагаше да носи раницата си, но я държеше повдигната малко по-високо – точно пред коремчето си. Това изглеждаше напълно умишлено, особено след като в другата си ръка държеше малък пакет, към който погледна за кратко. Дори след като Николас взе пакета, Анна продължи да държи раницата в позиция, прикриваща корема ѝ.

Цветната синя раница, персонализирана с прякора на Николас, се превърна в перфектния щит на Анна срещу любопитните папараци по време на последната им публична поява. Преди това тя също избираше широки и удобни дрехи – особено в горната част – за да прикрие фигурата си. Не е изненадващо, че Курникова полага усилия да запази бременността си в тайна, тъй като винаги е държала личния и семейния си живот далеч от публичното пространство.

  • Бебешкото коремче на Анна Курникова вече е по-забележимо от всякога

Последната ѝ поява идва само седмица след като бе заснета с видимо по-голям корем. На 7 октомври Анна беше забелязана, докато взима Николас от училище и го води на час по спорт. Бившата руска тенис звезда бе облечена в непринуден, но стилен тоалет – черни клинове, голям кремав суитшърт сив топ отдолу, телесни чорапи и сандали Crocs, допълнени от ватирана чанта Chanel.

Въпреки свободната кройка на суитшърта, беше почти невъзможно да скрие коремчето си – закръглеността под плата бе ясно видима, което потвърди слуховете за напреднала бременност.

Източник: www.hola.com    
Анна Курникова Енрике Иглесиас бременност звезди папараци Маями знаменитости
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
<p>Радев отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента</p>

Румен Радев отличи трима офицери от ВВС с Почетния знак на президента

България Преди 15 минути

В словото си държавният глава подчерта, че тримата отличени са пример за професионализъм, дълг и отдаденост на авиационната кауза

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

България Преди 22 минути

Все по-често хората задават въпроси, свързани с рекламации и гаранции, но много от тях не са запознати с реалните си права по закон

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

Любопитно Преди 48 минути

От мъдреците до космите по тялото - как напредъкът в храненето, дрехите и технологиите води до постепенното им изчезване

След трагедията в "Елените": Как се получава разрешително за строеж в България?

След трагедията в "Елените": Как се получава разрешително за строеж в България?

България Преди 51 минути

Повече по темата прочетете в следващите редове

<p>НСИ: Годишната инфлация&nbsp;през септември е 5,6%</p>

НСИ: Годишната инфлация в България през септември е 5,6%

Пари Преди 1 час

Месечната е -0.8%, сочат данните на статистиката

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

„Франкенщайн“ на Мери Шели: Защо 200 години по-късно историята на чудовището остава неразбрана

Любопитно Преди 1 час

Двата архетипа, които Мери Шели създава – „чудовището“ и „лудият учен“ – се превръщат в едни от най-устойчивите символи не само в хорър жанра, но и в цялата попкултура

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Майката сключи споразумение с прокуратурата

България Преди 1 час

Стела Димитрова се призна за виновна

Идва краят на свободния достъп до имотни справки

Идва краят на свободния достъп до имотни справки

България Преди 1 час

Собственици на имоти ще бъдат известявани електронно за интерес към техен имот

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

Повдигнаха обвинение на 16-годишен, пребил и ограбил 15-годишно момче в София

България Преди 1 час

Той е действал в съучастие с малолетно момче

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

В рамките на седмица: Софийският завод за отпадъци постигна двойни рекорди

България Преди 1 час

Данните бяха обявени от кмета на столицата Васил Терзиев

<p>Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили в Хасково</p>

Акцията в "Пътна полиция" в Хасково: Как е действала схемата за регистрация на проблемни автомобили

България Преди 1 час

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

„Любов моя“: Джиджи Хадид подкрепи Брадли Купър с рядък коментар

Любопитно Преди 1 час

През уикенда Купър направи премиерата на най-новия си проект „Is This Thing On?“

<p>Колко ще ви струва Нова година в Банско?</p>

Какви са цените в хотелите и заведенията в Банско за Нова година

България Преди 2 часа

Независимо къде ще празнуват, все повече българи избират да планират почивката си от по-рано

<p>Животът с нарцисизъм: &bdquo;Има голяма стигма, че всички нарцисисти са <span style="color:#ff0000;">насилници</span>&ldquo;</p>

Животът с нарцисизъм: „Има голяма стигма, че всички нарцисисти са насилници“

Свят Преди 2 часа

75% от диагностицираните с нарцистично разстройство на личността да са мъже

Бритни Спиърс и синовете ѝ през 2013 г.

Зловещо разкритие: Бритни Спиърс наблюдавала синовете си с нож в ръка, докато спят

Любопитно Преди 2 часа

Бившият съпруг на певицата и баща на децата ѝ предупреждава: Бритни се стреми към нещо необратимо, часовникът тиктака

Романсът на Джъстин Трюдо с Кейти Пери - „криза на средната възраст“ след развода

Романсът на Джъстин Трюдо с Кейти Пери - „криза на средната възраст“ след развода

Любопитно Преди 2 часа

„И двамата имат нужда от тласък, и тази връзка може да се окаже взаимноизгодна“, твърди вътрешен източник

