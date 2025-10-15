Ето как Анна Курникова надхитри папараци, за да скрие бременността си

П рез август се появиха вълнуващи новини: Енрике Иглесиас и Анна Курникова очакват четвъртото си дете. Двойката обаче е решена да запази личния живот на семейството си и се въздържа от споделяне на подробности за този радостен етап от живота си. Както се очакваше, бившата тенисистка привлече сериозно внимание от папараците, нетърпеливи да заснемат наедрялото ѝ коремче — но тя се оказа една крачка пред тях, използвайки хитри тактики, за да го прикрие.

Anna Kournikova desafía a los paparazzi con un ingenioso truco para camuflar su embarazo https://t.co/OFCxH3Pl2U — Revista ¡HOLA! (@holamexico) October 14, 2025

На 13 октомври Анна Курникова беше забелязана в Маями заедно със своя 7-годишен син Николас, докато го водеше на час по гимнастика. Бившата професионална спортистка отново доказа, че е всеотдайна майка – дори по време на бременност тя продължава грижливо да изпълнява родителските си задължения, както направи и този път.

Анна остана вярна на своя емблематичен небрежен и елегантен стил, като бе облечена в черни вталени шорти, съчетани с подходящ топ и голяма бяла риза за контраст. Визията си допълни с удобни черни сандали, бежови чорапи, ватирана чанта през рамо Saint Laurent и стилни слънчеви очила. Както обикновено, русата ѝ коса беше прибрана в спретната висока опашка.

Въпреки че изглеждаше съсредоточена върху заниманията си, Анна очевидно беше обмислила стратегия, за да гарантира, че бебешкото ѝ коремче няма да стане основен обект на внимание за фотографите, които я следват. Докато вървеше с Николас, тя му помагаше да носи раницата си, но я държеше повдигната малко по-високо – точно пред коремчето си. Това изглеждаше напълно умишлено, особено след като в другата си ръка държеше малък пакет, към който погледна за кратко. Дори след като Николас взе пакета, Анна продължи да държи раницата в позиция, прикриваща корема ѝ.

🤰👶 Anna Kournikova lució su pancita de embarazada durante un paseo, dejando ver que en poco tiempo la ex tenista y Enrique Iglesias recibirán a su cuarto hijo. pic.twitter.com/JjtOV8Eh1R — Televisa Puebla (@TelevisaPuebla) October 10, 2025

Цветната синя раница, персонализирана с прякора на Николас, се превърна в перфектния щит на Анна срещу любопитните папараци по време на последната им публична поява. Преди това тя също избираше широки и удобни дрехи – особено в горната част – за да прикрие фигурата си. Не е изненадващо, че Курникова полага усилия да запази бременността си в тайна, тъй като винаги е държала личния и семейния си живот далеч от публичното пространство.

Бебешкото коремче на Анна Курникова вече е по-забележимо от всякога

Последната ѝ поява идва само седмица след като бе заснета с видимо по-голям корем. На 7 октомври Анна беше забелязана, докато взима Николас от училище и го води на час по спорт. Бившата руска тенис звезда бе облечена в непринуден, но стилен тоалет – черни клинове, голям кремав суитшърт сив топ отдолу, телесни чорапи и сандали Crocs, допълнени от ватирана чанта Chanel.

Въпреки свободната кройка на суитшърта, беше почти невъзможно да скрие коремчето си – закръглеността под плата бе ясно видима, което потвърди слуховете за напреднала бременност.