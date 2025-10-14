България

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване подкрепя предложението на образователния министър Красимир Вълчев за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

14 октомври 2025, 10:40
Източник: БГНЕС

П редседателят на парламентарната комисия по здравеопазване и бивш здравен министър Костадин Ангелов заяви категорично, че подкрепя предложението на министъра на образованието Красимир Вълчев за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години.

„Заставам категорично зад идеята социалните мрежи да бъдат забранени за децата до навършване на 15 години“, написа Ангелов в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“.

По думите му това не за да ограничим младите, а за да им върнем детството – време за игра, общуване, книги и реален живот.

„Всеки ден виждаме как социалните мрежи — TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и YouTube — не просто отнемат време. Те променят мозъка на децата, като създават зависимост, сравнима с тази от наркотиците.

Невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново.

При децата, чиито невронни връзки още се оформят, това води до невронна зависимост от стимулацията, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън.

В документалния филм на Netflix „The Social Dilemma“ бивши инженери от Google, Facebook и Twitter признават, че платформите са проектирани така, че умишлено да експлоатират този механизъм – да ни държат постоянно „в системата“.

Един от създателите на „Like“-бутона казва: „Ние създадохме инструмент, който възнаграждава всяка секунда внимание“, посочи Костадин Ангелов.

Бившият министър на здравеопазването допълни, че данните от изследвания са ужасяващи:

  • При деца, които прекарват над 3 часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност скача с над 60%;
  • Наблюдава се рязък спад в концентрацията и социалната емпатия;
  • Психолозите вече говорят за „дигитална абстиненция“ – същите симптоми, които се наблюдават при зависими от вещества.

Това не е свобода, това е масова зависимост, облечена в дигитална форма. Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница. Да не оставяме децата сами срещу алгоритмите, които ги превръщат в потребители преди да са станали личности“, пише още Ангелов.

забрана на социални мрежи деца до 15 години дигитална зависимост психично здраве вредно влияние Костадин Ангелов Красимир Вълчев допаминов цикъл дигитална абстиненция връщане на детството
