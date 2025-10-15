Любопитно

5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

От мъдреците до космите по тялото - как напредъкът в храненето, дрехите и технологиите води до постепенното им изчезване

15 октомври 2025, 12:24
5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат
Източник: iStock

Човешкото тяло е изключителен механизъм, но носи следи от еволюционното си минало – части, които някога са били жизненоважни, днес почти не изпълняват функция. От мъдреците до космите по тялото, някои органи и структури постепенно губят значението си за оцеляването на хората.

Тази адаптация показва как напредъкът в готвенето, дрехите и технологиите е заменил първоначалните функции на много телесни части. В резултат някои черти вече се срещат все по-рядко, а естественият подбор може да ги изведе напълно от нашия генетичен фонд.

В нашата галерия ще откриете петте части от човешкото тяло, които може би вече не са ни необходими, както и ролята им в миналото и как постепенно губят значение днес.

5 части от човешкото тяло, които еволюцията бавно премахва
10 снимки
зъби жена усмивка
зъби усмивка
апендикс
апендикс
Източник: TOI    
Човешка еволюция Ненужни части на тялото Адаптация Естествен подбор Загуба на функция Мъдреци Окосмяване Технологичен напредък Генетичен фонд Телесни части
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

