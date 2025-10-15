5 части от човешкото тяло, които може скоро да изчезнат

Човешкото тяло е изключителен механизъм, но носи следи от еволюционното си минало – части, които някога са били жизненоважни, днес почти не изпълняват функция. От мъдреците до космите по тялото, някои органи и структури постепенно губят значението си за оцеляването на хората.

Тази адаптация показва как напредъкът в готвенето, дрехите и технологиите е заменил първоначалните функции на много телесни части. В резултат някои черти вече се срещат все по-рядко, а естественият подбор може да ги изведе напълно от нашия генетичен фонд.