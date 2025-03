За първи път в историята: Осветиха кметството в Сеул в цветовете на българското знаме

З а първи път в 35-годишната история на дипломатическите отношения между Република България и Република Корея, днес – на националния празник на страната ни – по инициатива на посолството на Република България в Сеул и с великодушната подкрепа на кметството на многомилионния столичен мегаполис, сградата на кметството на Сеул беше осветена в цветовете на българското знаме, съобщиха от българското посолство в Сеул.

Светлинното шоу продължи два часа, като за отбелязване на светлата българска дата към екипа на посолството в Сеул и посланик Петър Крайчев се присъединиха множество българи и приятели на България. Почетен гост на историческото за двустранните отношения между двете страни събитие бе почетният консул на Република България в Сеул г-н Ким Хи-йонг, пишат от българската дипломатическа мисия в южнокорейската столица.

София отбеляза 3 март с церемония

В допълнение емблематичният за корейската столица футуристични плаващи острови Some Gavit в Сеул, до моста "Банпо" на река Хан (известна и като Ханган), също изгря в цветовете на българския трибагреник. Комплексът от плаващи острови Some Sevit придоби световна известност и поради заснемането му в касовата холивудска продукция Avengers: Age of Ultron, където бе представен като високотехнологичната лаборатория U-Gin Genetics Research Lab.

Светлинните ефекти и на двете локации продължиха от 19:00 до 21:00 ч. местно време на 3 март 2025 г. и поставиха нова за Република Корея традиция по отбелязване на националния празник на Република България – 3 март.

