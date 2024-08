За пореден път: Тейлър Суифт оглави класацията на "Билборд" за албуми

П евицата Тейлър Суифт за 15-а седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Суифт запазва първенството си с албума The Tortured Poets Department, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 85 000 еквивалентни единици.

Отбелязвайки 15 седмици на върха в чарта Билборд 200, Тейлър Суифт се изравнява с Керъл Кинг, с която си поделя третото място при жените. Изпълнителките с повече седмици, прекарани начело в класацията, са само Адел с албума 21 (24 седмици) и Уитни Хюстън със саундтрака към филма "Бодигард" (20 седмици).

Тейлър Суифт е прекарала общо 84 седмици начело в класацията на "Билборд" с 14 албума, с което подобрява собствения си рекорд сред соловите изпълнители. Първенци по този показател са "Бийтълс" със 132 седмици на върха.

Taylor Swift has been accused of manipulating music charts by releasing additional versions of The Tortured Poets Department — but Billboard is here to set the record straight. https://t.co/nuVwAaSZL3 — Us Weekly (@usweekly) August 19, 2024

Второто място в чарта Билборд 200 заема певицата и авторка на песни Чапъл Роан със 72 000 продадени еквивалентни единици от албума The Rise and Fall of a Midwest Princess. Роан се е изкачила с една позиция спрямо предходната седмица.

В седмица, в която отново няма нови албуми в Топ 10, на трето място е кънтри певецът Морган Уолън с 63 000 продадени еквивалентни единици от албума One Thing at a Time.

Челната петица в албумната класация Билборд 200 се допълва от Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft (57 000 продадени еквивалентни единици) и Зак Брайън с The Great American Bar Scene (48 000 продадени еквивалентни единици).

