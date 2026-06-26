България

"Възраждане" внася предложения за намаляване на дефицита

Костадин Костадинов подчерта, че партията му не приема тезата, че държавният служител е „най-голямото зло“

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 09:31
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Щ е внесем наши предложения, с които ще покажем, че е възможно да няма такъв дефицит. Това заяви в ефира на NOVA лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов по повод новата план-сметка на държавата за 2026 г.

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Той подчерта, че партията му не приема тезата, че държавният служител е „най-голямото зло“ и посочи, че проблемите в бюджета са резултат от политиките на различни правителства.

„Далеч съм от мисълта да обявявам държавния служител за най-голямото зло. Вината за този бюджет не е само на Радев. Той продължава политиките на предишните управляващи. Разликата между държавния дълг, който беше предвиден по бюджета на Теменужка Петкова, и този, който сега е на Гълъб Донев, е милиард и половина. Тоест почти няма никаква разлика. На всичкото отгоре ние многократно повтаряхме, че това, което се случва сега, е заради изкуственото раздуване на приходите, за да можем да покрием прословутия 3-процентен прагов дефицит”, коментира Костадинов.

По думите му в проекта на бюджета не се виждат достатъчно мерки срещу сивия сектор, особено по отношение на големия бизнес.

„Виждам да се удря дребният предприемач. За мен е необяснимо как хората, които обясняваха, че ще се борят с олигархията, първото нещо, което правят, е да посягат на работниците и на държавните служители”, каза още лидерът на „Възраждане”.

Костадинов коментира и състоянието на пътната инфраструктура и безопасността по пътищата след трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“, при който загинаха трима души.

„Всяка седмица минавам пътя София-Варна, Варна-София два пъти и виждам в какво състояние са пътищата. Една голяма част от мантинелите в буквалния смисъл на думата се разлагат, защото вече са изядени от ръждата и могат да паднат при малко по-силен вятър. Преди няколко години, когато ние започнахме да задаваме такива въпроси, частично някои от най-засегнатите участъци бяха поправени, обаче истината е, че се работи на парче”, посочи Костадинов.

Той допълни, че в част от участъците, изграждани в областите Бургас, Ямбол и Сливен, са използвани мантинели, които по думите му не са достатъчно надеждни за магистрален път.

„Това, което бихме могли да направим като опозиция, вече сме го направили. Продължаваме с действията. Зададохме поредица от въпроси на новия министър Шишков, чакаме отговори. Трябва да се действа. За съжаление, при нас действията винаги идват, след като има човешки жертви, което е безумно”, заяви още той.

Проектобюджетът за 2026 г. вече предизвиква политически реакции както от управляващи, така и от опозицията, като основните спорове са свързани с дефицита, приходните мерки и разходната политика на държавата. В последните години темата за бюджетния баланс и държавния дълг е сред най-дискутираните във вътрешнополитически план, особено на фона на повишената инфлация и натиска върху публичните финанси.

Паралелно с бюджетния дебат, въпросът за пътната безопасност остава сред най-острите обществени теми в България. Катастрофите с тежки последици на автомагистрали и първокласни пътища периодично поставят на дневен ред състоянието на инфраструктурата, качеството на поддръжката и контрола върху тежкотоварния трафик.

Експерти по публични финанси и транспортна безопасност многократно са предупреждавали, че устойчиви решения в двете области изискват дългосрочни реформи, а не частични мерки, тъй като и фискалната стабилност, и пътната безопасност са пряко свързани с управлението и контрола на държавните ресурси.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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