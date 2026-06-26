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ООН спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток след атака в Оманския залив

Международната морска организация временно прекрати операцията за извеждане на стотици плавателни съдове и хиляди моряци, докато бъдат потвърдени гаранциите за сигурност

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 07:17
ООН спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток след атака в Оманския залив
Източник: AP/БТА

М еждународната морска организация (ММО) към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток, след като плавателен съд беше атакуван в Оманския залив, предаде "Ройтерс".

Генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес заяви, че е бил информиран за нападението срещу кораб, който вече е преминал през Ормузкия проток.

„Информиран бях за нападение срещу кораб в Оманския залив, който е преминал през Ормузкия проток. Този кораб не е плавал в рамките на евакуационните коридори на ММО“, посочи Домингес.

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По думите му, въпреки че атакуваният плавателен съд не е участвал в операцията, организацията е решила временно да спре евакуацията като предпазна мярка. Целта е да бъде потвърдено, че договорените гаранции за безопасност продължават да важат както за корабите, включени в евакуационната инициатива, така и за останалите търговски съдове, които се намират в района.

Операцията започна преди два дни

Инициативата на ООН беше задействана преди два дни в отговор на рязкото влошаване на обстановката със сигурността в района на Персийския залив. Тя дава възможност на търговските кораби и техните екипажи доброволно да напуснат рисковата зона по два предварително определени маршрута.

Единият коридор преминава през ирански териториални води, а другият – през водите на Оман. Движението по тях се координира от Международната морска организация в сътрудничество с държавите в региона и под наблюдението на Съединените щати.

До момента в района се намират стотици търговски кораби, а на борда им – хиляди моряци, които следят развитието на ситуацията и очакват указания дали могат безопасно да продължат плаването си.

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Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток е един от най-важните морски транспортни коридори в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море, а през него ежедневно преминават значителни количества суров петрол, втечнен природен газ и други стратегически товари.

Всяко напрежение или ограничаване на корабоплаването в района предизвиква безпокойство на международните пазари, тъй като може да доведе до забавяне на доставките и до повишаване на цените на енергийните суровини.

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Ескалация на напрежението

Решението на Международната морска организация идва на фона на засиленото напрежение в Близкия изток и опасенията, че търговското корабоплаване може да се превърне в мишена на нови атаки. Именно затова ООН настоява всички страни да гарантират свободното и безопасно преминаване на цивилните плавателни съдове през един от най-натоварените морски маршрути в света.

Засега от Международната морска организация не посочват кога евакуационната операция ще бъде възобновена. Това ще стане едва след нова оценка на риска и потвърждение, че условията за безопасно преминаване на корабите остават в сила.

Редактор: Василена Василева
Източник: Атанаси Петров, БТА    
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