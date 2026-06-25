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Русия иззе 18 000 „русофобски“ книги от окупираните части на Украйна

Руската държавна библиотека твърди, че изданията са преместени в специално хранилище за научни и изследователски цели

25 юни 2026, 22:16
Русия иззе 18 000 „русофобски“ книги от окупираните части на Украйна
Източник: БТА

Р уската държавна библиотека досега е иззела 18 000 книги, определени като "русофобски", от контролираните от Русия райони на Украйна, като ги е преместила в специално хранилище, заяви нейният директор Вадим Дуда, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Директорът на Руската държавна библиотека каза, че книгите са били иззети от библиотеки в районите, превзети от Русия в източната част на Донбас и други части на Украйна, и се съхраняват за "научни и изследователски цели".

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Украйна обвинява Русия, че се опитва да унищожи нейната култура и идентичност във войната, която започна в Донбас през 2014 г., като прерасна в най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, след като Москва предприе мащабното си нашествие в страната през февруари 2022 г. Един от факторите, стоящи в основата на конфликта, е фундаменталното противоречие относно цялата история на двете държави - от най-ранните им корени до Втората световна война и след нея. Киев категорично отхвърля твърдението на Москва - изказано от президента Владимир Путин в навечерието на инвазията - че руснаците и украинците са един народ и че Украйна няма "отделна историческа идентичност".

Дуда написа в Телеграм, че книгите, поставени в специалния архив, съдържат "открито националистически и русофобски идеи, които грубо изопачават нашата обща история". Той посочи, че колекцията е била създадена през 2024 г. по нареждане на руското Министерство на културата.

"Това не е акт на унищожение, а акт на съхранение за бъдещите изследователи и историци, който ще им позволи да изучават не само фактите, но и начините, по които са били създавани и разпространявани опасни идеологически наративи", заяви той. "Става въпрос за справяне с "трудното наследство", за да не отрови то съзнанието на нашите граждани днес и за да се гарантира, че такава история няма да се повтори в бъдеще".

CNN: На лов за откраднатите артефакти на Украйна

Засега няма реакция от Киев. Украйна твърди, че именно Москва се опитва да индоктринира хората, включително децата, като част от стратегията за русификация в завзетите от нея територии.

Дуда разкри съществуването на "специалното хранилище" още през ноември миналата година в интервю, като тогава заяви, че в него се съхраняват до 12 000 книги.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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