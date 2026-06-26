Феноменът Возиня: Вратарят на Кабо Верде изпревари световни звезди по популярност

Опитният вратар на Кабо Верде – Возиня, продължава да бъде една от най-вдъхновяващите и коментирани истории на Световното първенство по футбол. Стражът на „сините акули“ се превърна в глобален любимец на феновете, а популярността му в социалните мрежи расте с безпрецедентна скорост.

Возиня привлече вниманието на световната общественост още при историческия дебют на Кабо Верде на Мондиала, когато направи поредица от феноменални спасявания и донесе нулевото равенство (0:0) срещу фаворита Испания. Именно след този двубой интересът към него експлодира лавинообразно.

Преди старта на турнира 40-годишният вратар, който на клубно ниво защитаваше цветовете на португалския „Шавеш“, имаше скромна аудитория от малко над 50 хиляди последователи в Инстаграм. Само в рамките на 90-те минути срещу испанците профилът му достигна 1 милион, а към днешна дата последователите му вече наброяват внушителните 15,5 милиона.

С това постижение ветеранът влезе в топ 5 на най-следваните вратари в света, изпреварвайки легенди като Мануел Нойер. Пред него в глобалната класация остават единствено имена като Тибо Куртоа и Икер Касияс. Приказката за Кабо Верде на Световното първенство продължава, като следващото предизвикателство пред тима е ключовият сблъсък срещу Саудитска Арабия на 27 юни.