Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

85-годишен турист от Чехия се удави в хотелски басейн в Приморско. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в бургаската болница.

Инцидентът се е случил в четвъртък следобед, сигналът е подаден минути преди 16.00 часа в Районно управление - Приморско, съобщават от пресцентъра на МВР.

Чешки турист се удави в хотелски басейн след ергенско парти в Поморие

Мъжът, който е от Чехия, е пристигнал в България самостоятелно на 23 юни. На 25 юни той влязъл да плува във външни басейн към хотела, в който отседнал, разположен в Приморско.

85-годишният чешки турист направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата. Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на чешкия гражданин.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентите с удавяне по време на летния туристически сезон са сред рисковете, които съпътстват почивките в морските курорти, особено при възрастни хора и лица с хронични заболявания. Властите и медицинските специалисти периодично напомнят за необходимостта от повишено внимание при ползване на басейни и водни съоръжения.

Хотелските басейни в туристическите комплекси подлежат на контрол и изисквания за безопасност, но въпреки това инциденти могат да възникнат при внезапно здравословно неразположение, преумора или инцидент в плитка или дълбока вода.

В България подобни случаи се разследват от компетентните органи, като се извършва аутопсия при необходимост и се образува досъдебно производство за изясняване на всички обстоятелства около настъпилата смърт.