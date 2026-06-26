България

Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

Мъжът, който е от Чехия, пристигнал в България самостоятелно на 23 юни

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 10:01
Турист се удави в хотелски басейн в Приморско
Източник: iStock Photos

85-годишен турист от Чехия се удави в хотелски басейн в Приморско. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в бургаската болница.

Инцидентът се е случил в четвъртък следобед, сигналът е подаден минути преди 16.00 часа в Районно управление - Приморско, съобщават от пресцентъра на МВР.

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Мъжът, който е от Чехия, е пристигнал в България самостоятелно на 23 юни. На 25 юни той влязъл да плува във външни басейн към хотела, в който отседнал, разположен в Приморско.

85-годишният чешки турист направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало във водата. Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на чешкия гражданин.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.  По случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентите с удавяне по време на летния туристически сезон са сред рисковете, които съпътстват почивките в морските курорти, особено при възрастни хора и лица с хронични заболявания. Властите и медицинските специалисти периодично напомнят за необходимостта от повишено внимание при ползване на басейни и водни съоръжения.

Хотелските басейни в туристическите комплекси подлежат на контрол и изисквания за безопасност, но въпреки това инциденти могат да възникнат при внезапно здравословно неразположение, преумора или инцидент в плитка или дълбока вода.

В България подобни случаи се разследват от компетентните органи, като се извършва аутопсия при необходимост и се образува досъдебно производство за изясняване на всички обстоятелства около настъпилата смърт.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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