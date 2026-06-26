Какъв празник отбелязва църквата на 26 юни и кой има имен ден

Н а 26 юни Православната църква почита паметта на Свети Давид Солунски – един от най-почитаните християнски подвижници, известен със своя аскетичен живот, силна вяра и многобройни чудеса.

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Свети Давид е роден в Солун в благочестиво християнско семейство. Още като млад избира монашеския път и се отдава на молитва, пост и отшелнически живот. Заселва се в пещера край Солун, където прекарва годините си в духовно усъвършенстване и служение на Бога.

Според църковното предание той притежавал дара на прозорливостта, духовното наставничество и изцелението. Вярва се, че чрез молитвите си помагал на болни и страдащи, извършвал чудеса и закрилял хората от беди и злини.

Заради святия си живот Свети Давид е канонизиран от Църквата и до днес е почитан като покровител на хората, които търсят духовна сила, смирение и вътрешен мир.

Народни вярвания и обичаи:

Освен църковния празник, 26 юни е свързан и с редица народни поверия.

Според традицията, ако денят е слънчев и топъл, есента ще бъде суха и благоприятна за реколтата. Сутрешната мъгла се приема като знак за влажно време, а гръмотевиците предвещават прохладно и дъждовно лято.

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В народните вярвания се препоръчва на този ден да не се вземат пари назаем, за да не върви финансовото благополучие "навън". Смята се още, че не е подходящ ден за сватби, тъй като бракът няма да бъде щастлив и дълготраен.

По традиция хората излизали в гората да събират диви ягоди. От плодовете приготвяли сладко, а листата сушели за чай. Според старо поверие носенето на три ягодови листа в левия джоб носи късмет, здраве и благополучие през годината.

На 26 юни имен ден празнуват всички, които носят имената Давид, Давина, както и производните им.