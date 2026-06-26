Любопитно

Скромно и здравословно: Синът на кралица Камила разкри тайната на нейната сутрешна закуска

Вместо екзотични деликатеси, съпругата на крал Чарлз III залага на скромна овесена каша с лъжица домашен мед от собствените ѝ кошери. Кардиолозите са във възторг от избора ѝ, но имат една важна забележка към начина, по който Камила приготвя сутрешното си меню

26 юни 2026, 06:49
Скромно и здравословно: Синът на кралица Камила разкри тайната на нейната сутрешна закуска
Източник: Getty Images

А ко винаги сте си представяли, че сутрините в Бъкингамския дворец започват с разкошни банкети, сребърни подноси и екзотични деликатеси, време е да развенчаем този мит. Том Паркер-Боулс, синът на кралица Камила, неочаквано разкри най-голямата кулинарна тайна на майка си и доказа, че кралските навици могат да бъдат изненадващо земни.

В новата си книга „Готвенето и Короната“ (Cooking & The Crown), която проследява историята на кралските засищания от епохата на кралица Виктория до наши дни, Том Паркер-Боулс споделя любопитни детайли за скромните гастрономически навици на монаршеското семейство.

Синът на кралицата разкрива, че с настъпването на студените месеци Камила залага на изпитана класика – всяка сутрин тя закусва съвсем обикновена овесена каша. Единствената по-специална съставка, която добавя към нея, е лъжица домашен мед.

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам
30 снимки
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила
Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила

Мед от кралския заден двор

Медът на кралицата не е случаен – той е нейно собствено производство. Кошерите са разположени в задния двор на имението „Рей Мил“, където са преминали младежките години на Том и сестра му. По неговите думи, този мед има изключително нежен и мек вкус, което го прави идеален както за подслаждане на изискан чай от сорта „Дарджилинг“, така и за сутрешната овесена каша или купичка натурално кисело мляко.

Защо кардиолозите са във възторг от този избор?

Британската сърдечна фондация (BHF) официално определя овесената каша като един от най-полезните варианти за старт на деня, поставяйки я много пред популярната гранола, царевичните люспи (корнфлейкс) или готовите мюсли смеси, които често са пълни със скрита захар.

Тайната на овесените ядки: Тя се крие във високото съдържание на бета-глюкан – специален вид разтворими фибри. Проучванията доказват, че ежедневната консумация на поне 3 грама бета-глюкан, като част от балансирана диета, е способна съществено да понижи нивата на лошия холестерол и да защити сърцето.

Учените откриват все повече доказателства и за ползите от чистия пчелен мед. Според мащабно изследване от 2020 г., медът действа като мощен кардиопротектор, който намалява увреждането на тъканите при сърдечни неразположения и е отлична природна алтернатива за превенция на сърдечно-съдови заболявания.

Лекарската препоръка: Как да я направим още по-полезна?

Въпреки че изборът на зърнена закуска от страна на кралицата е перфектен, лекарите все пак имат малка забележка към начина на приготвяне. Известно е, че Камила обича да вари овесените ядки в пълномаслено мляко и да добавя щипка сол.

Експертите от Британската сърдечна фондация съветват да избягвате тези добавки, ако основната ви цел е здравето на кръвоносните съдове. Те препоръчват:

  • Да готвите кашата само с вода или с нискомаслено мляко;
  • Категорично да се откажете от бялата захар и готварската сол;
  • За естествена сладост да използвате плодове – например нарязан банан.

Ако добавите само 80 грама пресни плодове към сутрешната си порция, вие не само ще подобрите вкуса, но и автоматично ще изпълните една от петте задължителни дневни порции витамини, препоръчвани от диетолозите.

Източник: rbc.ua    
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