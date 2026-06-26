Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

В арненско семейство остана буквално само с дрехите на гърба си, след като домът им беше напълно изпепелен при умишлен палеж. Пожарът е избухнал рано сутринта, непосредствено след като собствениците излезли от постройката. Минути по-късно те били алармирани от свои съседи, че жилището им е обхванато от огромни пламъци, предава NOVA.

Пламъците са тръгнали от преддверието и са се разпространили мълниеносно, унищожавайки абсолютно всичко по пътя си – мебели, електроуреди, дрехи и документи. По думите на съсипаните стопани, всичко е станало за секунди и те не са успели да спасят нищо от събираното с години имущество.

Мъж подпали дома на бившата си, докато две деца спят вътре

Подозренията на пострадалите веднага падат върху бившия приятел на тяхната дъщеря, с когото тя се разделила преди около година заради системно домашно насилие. Оттогава насам 33-годишният мъж, който е с криминално минало, подложил цялото семейство на постоянен тормоз. Въпреки че срещу него е имало издадени ограничителни заповеди и съдебна защита, той нееднократно заплашвал родителите, че ще им запали къщата и ще им навреди, като в крайна сметка е осъществил заканите си.

Полицията вече е задържала заподозрения, като разследването показва, че веднага след първото престъпление той е подпалил и друга постройка в квартал „Аспарухово“. Вторият пожар е засегнал жилищна сграда, което е наложило спешна евакуация на обитателите, сред които и дете, и е нанесъл материални щети на още няколко семейства. За щастие, при нито един от двата инцидента няма пострадали хора.

Срещу задържания мъж предстои да бъдат повдигнати официални обвинения за двата палежа, като по случая е образувано досъдебно производство. Междувременно изгорялата къща е напълно необитаема и възстановяването ѝ ще изисква огромни финансови средства, с които пострадалите не разполагат.

В момента те разчитат изцяло на солидарността на своите съграждани и са стартирали дарителска кампания, за да изградят живота си отначало.

Споделяйки благодарността си, че са останали живи, родителите отправят апел за подкрепа, като всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез банкова сметка на името на Мария Кирова Кирова с номер: BG97STSA93000032795305.