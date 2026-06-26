България

Идва истинско лято: Горещ уикенд с температури до 36°

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 06:26
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Д нес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°.

  • Планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

  • Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

  • Събота и неделя

През почивните дни ще бъде слънчево. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в събота от североизток, в неделя от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

Редактор: Стела Христова
Източник: НИМХ/БАН    
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