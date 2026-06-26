Парламентът продължава с промените в Закона за съдебната власт

Парламентът се очаква да продължи днес обсъждането и гласуването на второ четене на промените в Закона за съдебната власт.

Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време. Работата по законопроекта ще продължи на следващото заседание. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви, че ще бъдат разгледани останалите предложения и ще продължи дебатът по тях.

Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС

Сред текстовете, които предстои да бъдат обсъдени, е предложение главният прокурор да бъде подпомаган от до трима заместници вместо досегашните двама.

Законопроектът предвижда още Пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на измененията да приеме правила за провеждането на изборите за членове на ВСС от квотите на съдиите, прокурорите и следователите. Заедно с тях трябва да бъде одобрен и план-график с всички необходими организационно-технически действия.

Правната комисия в НС разглежда промените в Закона за съдебната власт

Предвижда се изборът на новите членове на ВСС от професионалната квота да се провежда в окръжните съдилища с хартиени бюлетини.

На заседание на парламентарната правна комисия беше подкрепено и предложение право да инициират процедура за предсрочно освобождаване на главния прокурор да имат министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд (ВКС), Пленумът на ВСС, Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, най-малко трима членове на ВСС, омбудсманът, най-малко една пета от народните представители и Висшият адвокатски съвет.

В програмата на Народното събрание е включен и редовен парламентарен контрол. В него се очаква да участват вицепремиерът Иво Христов и министрите Иван Василев, Иван Шишков, Катя Ивкова, Евтим Милошев, Пламен Абровски, Енчо Керязов и Росица Карамфилова-Благова.