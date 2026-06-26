26 юни: Началото на най-лудото и щастливо българско лято

В летописа на българската национална памет има дати, които не просто се помнят, а се преживяват отново и отново с всяко затваряне на очите. За едно цяло поколение 26 юни 1994 г. е точно такъв водораздел.

Преди този горещ летен ден зад океана, футболната ни история на Световни финали приличаше на проклятие – 16 поредни мача без нито една победа, гарнирани с горчилка, скептицизъм и усещането, че нещо вечно не ни достига. На стадион „Боул“ в Чикаго обаче, под безмилостното слънце на Илинойс, единадесет мъже в бели фланелки решиха, че е време да пренапишат съдбата.

Предисторията не вещаеше триумф. България беше започнала кампанията си в САЩ със съкрушително поражение с 0:3 от Нигерия. Настроението в родината беше минорно, а критиците вече бързаха да отпишат „златното поколение“. Но в съблекалнята на Димитър Пенев момчетата, водени от непокорния дух на Христо Стоичков, знаеха, че мачът срещу съседите от Гърция е техният бент, който трябва да бъде пробит на всяка цена.

Първият удар на Камата и прекършеното проклятие

Когато съдията даде началния сигнал, по трибуните и пред екраните в България се усещаше напрежение, което можеше да се разреже с нож. Гърците също имаха своите илюзии, но те бяха брутално разбити още в 5-ата минута. Пробив на Емил Костадинов принуди гръцката отбрана да играе с ръка в наказателното поле. Дузпа.

Зад топката застана той – Христо Стоичков. Човекът, който не знаеше какво е страх, стреля хладнокръвно и безпощадно в мрежата. Стадионът изригна, а в София, Пловдив и Варна чашите с бира полетяха към таваните. Това беше първата крачка. Проклятието започна да се пропуква, но истинското зрелище тепърва предстоеше. България наложи свиреп натиск, диктувайки темпото с гениалните пасове на Красимир Балъков и желязната игра на Трифон Иванов в задни редици.

Магьосникът от Сливен и Чикагският разгром

През второто полувреме гръцкият отбор окончателно загуби почва под краката си. В 55-ата минута сценарият се повтори – нова дузпа за България. И отново Стоичков показа защо целият свят се прекланя пред левия му крак, покачвайки на 2:0 с удар в същия ъгъл. Южните ни съседи бяха в нокдаун, а българите играеха с лекота, каквато родният запалянко не беше виждал никога дотогава.

В 73-тата минута дойде ред на поезията в движение. След перфектна комбинация, плешивият магьосник от Сливен – Йордан Лечков, овладя топката и с техничен изстрел покрай гръцкия вратар направи преднината класическа. Вече нямаше съмнение, че историята се кове пред очите ни. Гърция беше на колене, а българският състав изглеждаше като перфектно смазана машина за красив футбол.

Точката на Боримиров и началото на едно лудо лято

Крайният щрих на тази чикагска приказка постави влезлият като резерва Даниел Боримиров. В последната минута на редовното време той се оказа най-съобразителен в наказателното поле и с премерен шут заби четвъртия пирон в гръцката врата, оформяйки крайното 4:0. Неговият емоционален плонж по корем върху тревата се превърна в един от символите на чистата, неподправена радост.

Когато последният съдийски сигнал прозвуча, тежестта на три десетилетия разочарования падна от плещите на българския футбол. Ние най-накрая имахме своята първа, историческа победа на Световно първенство. 26 юни 1994 г. не просто ни даде три точки в групата – той ни даде самочувствието на нация, която може да побеждава. Това беше искрата, която запали лудото американско лято, довело ни по-късно до заветния полуфинал и четвъртото място в света.

Куршуми срещу истината

Има мигове, в които журналистиката престава да бъде просто професия и се превръща в бойно поле. За Ирландия през 90-те години на миналия век това бойно поле се намираше по сивите, дъждовни улици на Дъблин, а най-смелият войн на първа линия беше една жена с буден поглед и непримирим дух.

На 26 юни 1996 г. обаче, гласът на истината в Ирландия беше брутално заглушен. На светофар в предградията на столицата, ирландската разследваща журналистка Вероника Герин беше застреляна хладнокръвно в колата си – екзекуция, която разтърси из основи цяла една нация и промени историята на страната завинаги.

Вероника не беше обикновен репортер. Пишейки за влиятелния вестник „Sunday Independent“, тя сама се впусна в най-тъмните дебри на дъблинския ъндърграунд. В ера, в която наркобароните в Ирландия живееха с усещането за пълна безнаказаност, трупайки милиони от хероиновата епидемия, съсипваща младото поколение, Герин дръзна да назове имената им.

Тя не използваше анонимни източници; тя отиваше директно пред луксозните им имения, чукаше на вратите им и им задаваше въпроси, които никой друг не смееше да изрече на глас.

Предизвестената смърт на една непокорна жена

Подземният свят бързо разбра, че Вероника Герин не може да бъде купена или сплашена с обичайните предупреждения. Затова методите станаха свирепи. Първо стреляха през прозореца на дома ѝ, докато вътре беше малкият ѝ син. По-късно наемник нахлу в къщата ѝ и я простреля в крака – ясен знак да спре да рови в тайните на престъпния синдикат. Месеци преди фаталния ден, един от най-бруталните наркобосове в страната, Джон Гилиган, я нападна физически и я заплаши, че ще отвлече и изнасили детето ѝ, ако статията за него излезе на бял свят.

Всеки нормален човек би се оттеглил. Всеки любящ родител би избрал сигурността. Но Вероника притежаваше онзи особен, почти митичен инат на хората, за които истината е по-важна от самия живот. „Обещах си, че няма да позволя да ме сплашат. Ако се откажа, те печелят“, споделя тя в едно от последните си интервюта. И тя продължи. До онзи фатален следобед.

Шест куршума на червения светофар

На 26 юни 1996 г. Вероника Герин пътува с червения си автомобил по оживения булевард „Наас Роуд“ в покрайнините на Дъблин. Тя се връща от съдебно заседание, на което за пореден път е защитавала правото си на свобода на словото. Когато колата спира на червен светофар, до нея внезапно се приближава мощен мотоциклет с двама маскирани мъже.

Всичко се случва за секунди. Пътникът на мотора изважда револвер и открива огън през стъклото на шофьорското място. Шест куршума пронизват тялото на журналистката. Вероника издъхва на място, свлечена над волана, докато убийците изчезват с мръсна газ в трафика.

Дъблин остава смразен и тих, а новината за екзекуцията се разпространява като ударна вълна из редакциите и правителствените сгради. Престъпният свят беше извършил най-дръзкото си престъпление: беше разстрелял журналист посред бял ден.

Смъртта, която събуди Ирландия

Наркобароните, поръчали екзекуцията, вярваха, че убийството на Герин ще парализира обществото от страх. Те обаче направиха фатална грешка в сметките си. Вместо страх, смъртта на Вероника отприщи невиждан гняв. Погребението ѝ се превърна в национално шествие, а парламентът в Дъблин се събра на извънредно заседание в атмосфера на истинска революция.

В рамките на броени седмици след трагедията, ирландското правителство прие едни от най-строгите закони срещу организираната престъпност в Европа. Създадена беше легендарната Агенция за криминални активи (CAB), която получи правото да конфискува имуществото и банковите сметки на мафиотите, без да чака окончателна присъда – същите тези милиони, които Вероника описваше в разследванията си.

Империята на Джон Гилиган и неговите съучастници беше разрушена до основи, а десетки фигури от подземния свят се озоваха зад решетките или избягаха от страната.

Още събития на 26 юни:

1483 г. – Ричард III става крал на Англия след като сваля чрез преврат непълнолетния законен монарх Едуард V.

1879 г. – Княз Александър I Батенберг полага клетва пред I велико народно събрание в Търново и поема управлението на Княжество България.

Родени: