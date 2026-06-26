Трагедията край Мездра: Задържаният за смъртта на двама тийнейджъри е взел книжка наскоро

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П оредна трагедия на пътя отне живота на две непълнолетни деца. 16-годишно момиче и 17-годишно момче загинаха на място, след като скутерът, с който са се придвижвали, беше буквално пометен от лек автомобил, навлязъл с много висока скорост в насрещното движение.

Кола помете скутер в насрещното край Враца, загинаха двама тийнейджъри

Сблъсъкът е бил толкова силен, че момчето, което е управлявало мотопеда, е издъхнало на секундата, а возещото се отзад момиче е било изхвърлено върху съседно дърво. По ирония на съдбата, в деня на катастрофата младежът е трябвало да присъства на рождения ден на баба си, но така и не успява да стигне до нея заради зловещия удар на влизане в с. Мездра, предава NOVA.

Източник: скрийншот/NOVA

Загиналото момче, Иван, е имало редовно свидетелство за правоуправление на скутера и по думите на неговите близки винаги е било за пример и никога не е поддържало високи скорости. На мястото, откъдето традиционно тръгват шествията на футболния фен клуб на „Ботев Враца“, днес се събраха десетки негови приятели в черни фланелки, облени в сълзи и потънали в шок.

Те споделиха, че именно Иван е бил момчето, което гордо е носило знамето на клуба, и го описаха като изключително кротък и добър човек. „Тези деца какво са видели от живота? Нищо. И така си отидоха“, през сълзи разказа негов близък приятел.

В същото време станаха ясни първите подробности и за водача на лекия автомобил. Той е млад шофьор, получил книжката си съвсем наскоро – през месец януари, като до момента е имал само едно регистрирано и платено нарушение за неправилно паркиране. Свидетели и събрани данни сочат, че той е управлявал колата с превишена скорост, което тепърва ще се доказва от назначената съдебно-техническа експертиза.

Шофьорът е задържан от органите на реда, а случаят е предаден на Прокуратурата за определяне на наблюдаващ прокурор и започване на последващи процесуално-следствени действия. Пътният участък е бил в отлично състояние и без неравности, което изключва дефекти в инфраструктурата като причина за инцидента.

Приятелите на загиналите деца излязоха с ясен и силен призив към цялото общество и най-вече към младите хора в България. Те призоваха да се спре с опасната мода на бързите коли, дрифтовете, наркотиците и търсенето на евтина популярност в социалните мрежи като TikTok. Вместо това младежите апелираха връстниците им да се стремят към образование и отговорно поведение на пътя, за да не се повтарят подобни нелепи и черни хроники.

„Ботев Враца от снощи има своите две ангелчета“, завършиха през сълзи опечалените фенове в памет на погубените млади животи.

В памет на двамата загинали младежи при тежкото пътнотранспортно произшествие между гр. Мездра и с. Боденец и в знак на съпричастност към опечалените им семейства, Община Мездра обяви тридневен траур, съобщиха от местната управа.

Инцидентът стана вчера следобед, след като лек автомобил помете мотопед, управляван от загиналия 17-годишен Иван. С него се е возила и 16-годишната Йоана, която също загуби живота си.

"На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със заповед на кмета на общината в периода 26 юни - 28 юни 2026 г., включително, националното знаме на Република България, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Мездра ще бъдат свалени наполовина.

Забранява се провеждането на публични тържества, празнични ритуали, културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от общината и от подчинените й структури.

Препоръчва се на организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, да се съобразят с обявения траур, като началото им бъде отбелязано с минута мълчание в памет на загиналите.

Призовават се образователните и културните институции, както и търговските обекти, да съобразят дейността си с траурния период.

Община Мездра и Общински съвет - Мездра поднасят най-искрени съболезнования на близките на загиналите!

Поклон пред светлата им памет!", пишат от общината.