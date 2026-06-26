България

Трагедията край Мездра: Задържаният за смъртта на двама тийнейджъри е взел книжка наскоро

Младежите от фен клуба на „Ботев Враца“ скърбят за 16-годишно момиче и 17-годишния Иван, пометен на път за рождения ден на баба си

Василена Василева Василена Василева Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 57 минути / 26 юни 2026, 09:28
Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция

Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция
Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

"Възраждане" внася предложения за намаляване на дефицита
Нова измама: Звъни ти близък човек, чуваш гласа му, но отсреща стои непознат

Нова измама: Звъни ти близък човек, чуваш гласа му, но отсреща стои непознат
Ужасът на

Ужасът на "Тракия": Говори мъжът, подал сигнал до 112 за смъртоносната катастрофа
Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките

Бюджет 2026 влиза в НС: По-скъпи винетки, цигари и нови правила за осигуровките
Идва истинско лято: Горещ уикенд с температури до 36°

Идва истинско лято: Горещ уикенд с температури до 36°
Катастрофата на „Тракия“ отприщи гняв: Две деца загинаха, институциите обещават мерки

Катастрофата на „Тракия“ отприщи гняв: Две деца загинаха, институциите обещават мерки

П оредна трагедия на пътя отне живота на две непълнолетни деца. 16-годишно момиче и 17-годишно момче загинаха на място, след като скутерът, с който са се придвижвали, беше буквално пометен от лек автомобил, навлязъл с много висока скорост в насрещното движение.

Кола помете скутер в насрещното край Враца, загинаха двама тийнейджъри

Сблъсъкът е бил толкова силен, че момчето, което е управлявало мотопеда, е издъхнало на секундата, а возещото се отзад момиче е било изхвърлено върху съседно дърво. По ирония на съдбата, в деня на катастрофата младежът е трябвало да присъства на рождения ден на баба си, но така и не успява да стигне до нея заради зловещия удар на влизане в с. Мездра, предава NOVA.

Източник: скрийншот/NOVA

Загиналото момче, Иван, е имало редовно свидетелство за правоуправление на скутера и по думите на неговите близки винаги е било за пример и никога не е поддържало високи скорости. На мястото, откъдето традиционно тръгват шествията на футболния фен клуб на „Ботев Враца“, днес се събраха десетки негови приятели в черни фланелки, облени в сълзи и потънали в шок.

Те споделиха, че именно Иван е бил момчето, което гордо е носило знамето на клуба, и го описаха като изключително кротък и добър човек. „Тези деца какво са видели от живота? Нищо. И така си отидоха“, през сълзи разказа негов близък приятел.

В същото време станаха ясни първите подробности и за водача на лекия автомобил. Той е млад шофьор, получил книжката си съвсем наскоро – през месец януари, като до момента е имал само едно регистрирано и платено нарушение за неправилно паркиране. Свидетели и събрани данни сочат, че той е управлявал колата с превишена скорост, което тепърва ще се доказва от назначената съдебно-техническа експертиза.

Шофьорът е задържан от органите на реда, а случаят е предаден на Прокуратурата за определяне на наблюдаващ прокурор и започване на последващи процесуално-следствени действия. Пътният участък е бил в отлично състояние и без неравности, което изключва дефекти в инфраструктурата като причина за инцидента.

Приятелите на загиналите деца излязоха с ясен и силен призив към цялото общество и най-вече към младите хора в България. Те призоваха да се спре с опасната мода на бързите коли, дрифтовете, наркотиците и търсенето на евтина популярност в социалните мрежи като TikTok. Вместо това младежите апелираха връстниците им да се стремят към образование и отговорно поведение на пътя, за да не се повтарят подобни нелепи и черни хроники.

„Ботев Враца от снощи има своите две ангелчета“, завършиха през сълзи опечалените фенове в памет на погубените млади животи.

В памет на двамата загинали младежи при тежкото пътнотранспортно произшествие между гр. Мездра и с. Боденец и в знак на съпричастност към опечалените им семейства, Община Мездра обяви тридневен траур, съобщиха от местната управа.

Инцидентът стана вчера следобед, след като лек автомобил помете мотопед, управляван от загиналия 17-годишен Иван. С него се е возила и 16-годишната Йоана, която също загуби живота си.

"На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със заповед на кмета на общината в периода 26 юни - 28 юни 2026 г., включително, националното знаме на Република България, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Мездра ще бъдат свалени наполовина.

Забранява се провеждането на публични тържества, празнични ритуали, културни, развлекателни и спортни мероприятия, организирани от общината и от подчинените й структури.

Препоръчва се на организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, да се съобразят с обявения траур, като началото им бъде отбелязано с минута мълчание в памет на загиналите.

Призовават се образователните и културните институции, както и търговските обекти, да съобразят дейността си с траурния период.

Община Мездра и Общински съвет - Мездра поднасят най-искрени съболезнования на близките на загиналите!

Поклон пред светлата им памет!", пишат от общината.

Редактори: Василена Василева Стела Христова
Източник: NOVA, "Фокус"    
пътна катастрофа Враца Мездра загинали тийнейджъри пътна безопасност Ботев Враца млад шофьор
Последвайте ни
Нова измама: Звъни ти близък човек, чуваш гласа му, но отсреща стои непознат

Нова измама: Звъни ти близък човек, чуваш гласа му, но отсреща стои непознат

От триумф до оставка – уроците от управлението на Киър Стармър

От триумф до оставка – уроците от управлението на Киър Стармър

Нов инцидент на „Тракия” в близост до мястото на фаталната катастрофа със загинали деца

Нов инцидент на „Тракия” в близост до мястото на фаталната катастрофа със загинали деца

Магията на 26.06.2026: Проклятието на „Трите шестици“ или мощен портал за любов и пари

Магията на 26.06.2026: Проклятието на „Трите шестици“ или мощен портал за любов и пари

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
7 съвета за отглеждане на здрава котка

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Автомобил се вряза в дентален кабинет в София

Автомобил се вряза в дентален кабинет в София

България Преди 26 минути

Нанесени са сериозни материални щети по фасадата и оборудването, клиниката временно преустановява работа

Намериха 5-членно семейство мъртво, бабата е основният заподозрян за масово отравяне

Намериха 5-членно семейство мъртво, бабата е основният заподозрян за масово отравяне

Свят Преди 44 минути

64-годишната Ейми Стедман е основният заподозрян за смъртта на петима свои роднини. Сигнал на съседи разплете смразяваща мистерия, оставила съкрушен един баща, който от години се е борил да спаси децата си от изолация

,

Общински имоти на безценица? Сметната палата откри нарушения за над 2 милиарда лева

България Преди 1 час

Одиторите сезираха прокуратурата и КПК за десетки общини; плащали са милиони аванси на фирми без реално свършена работа

София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

България Преди 1 час

Форумът се състоя в навечерието на Срещата на върха, която ще се проведе в Анкара

Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш

Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш

Технологии Преди 1 час

Американската компания обяви, че ще вдигне цените на почти всичките си продукти с 15% до 25% в зависимост от модела. Причината е недостигът на чипове и високата им цена. Това може да се окаже началото на голямо поскъпване в ИТ сектора за всички

Пенсия в Швеция: Как функционира системата

Пенсия в Швеция: Как функционира системата

Свят Преди 2 часа

Шведската пенсионна система се състои от три стълба: държавна пенсия, фирмена пенсия и частно спестяване

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

Свят Преди 2 часа

Лицензът на OFAC позволява на компании да преговарят за чуждестранните активи на руския петролен гигант до 25 юли, като всяка сделка ще подлежи на отделно одобрение

д

Учени откриха как да удължат "младостта" на имунната система

Любопитно Преди 2 часа

С възрастта имунната система постепенно губи ефективността си. Този процес е известен като имуносенесценция (имунно стареене)

<p>Днес не се вдигат сватби, ето защо</p>

Какъв празник отбелязва църквата на 26 юни и кой има имен ден

Любопитно Преди 2 часа

Почитаме Свети Давид Солунски, а народните вярвания свързват деня с поличби за времето и късмета

<p>Зеленски одобри мащабна 40-дневна спецоперация срещу Русия</p>

Зеленски одобри 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия и край на войната

Свят Преди 3 часа

Президентът на Украйна oбяви, че целта е да принуди Москва към прекратяване на войната, докато Киев продължава ударите по стратегически цели

Венецуела в руини: Най-малко 235 жертви и огромни разрушения след двата мощни труса

Венецуела в руини: Най-малко 235 жертви и огромни разрушения след двата мощни труса

Свят Преди 3 часа

Над 1500 души са ранени, стотици се смятат за затрупани под отломките, а спасителните екипи продължават денонощната операция

<p>ООН спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток</p>

ООН спря евакуацията на кораби през Ормузкия проток след атака в Оманския залив

Свят Преди 3 часа

Международната морска организация временно прекрати операцията за извеждане на стотици плавателни съдове и хиляди моряци, докато бъдат потвърдени гаранциите за сигурност

Германия и Ливан: Бундестагът гласува за финалната фаза на мисията на ООН

Германия и Ливан: Бундестагът гласува за финалната фаза на мисията на ООН

Свят Преди 3 часа

Парламентът продължава с промените в Закона за съдебната власт

Парламентът продължава с промените в Закона за съдебната власт

България Преди 4 часа

Депутатите ще довършат второто четене на законопроекта, който предвижда нови правила за избора на ВСС и разширяване на правомощията за искане на предсрочно освобождаване на главния прокурор

Откриха фазата на съня, която спасява мозъка от деменция

Откриха фазата на съня, която спасява мозъка от деменция

Любопитно Преди 4 часа

Добрият нощен сън е жизненоважен за здравето и правилното функциониране на тялото ни

Скромно и здравословно: Синът на кралица Камила разкри тайната на нейната сутрешна закуска

Скромно и здравословно: Синът на кралица Камила разкри тайната на нейната сутрешна закуска

Любопитно Преди 4 часа

Вместо екзотични деликатеси, съпругата на крал Чарлз III залага на скромна овесена каша с лъжица домашен мед от собствените ѝ кошери. Кардиолозите са във възторг от избора ѝ, но имат една важна забележка към начина, по който Камила приготвя сутрешното си меню

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Държавата си върна язовир "Ахелой"

sinoptik.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg

7 фрази, които емоционално интелигентните жени никога не използват

Edna.bg

Мими Иванова става почетен гражданин на София

Edna.bg

Не е за вярване какво направи президентът на Еквадор след подвига срещу Германия

Gong.bg

Селекционерът на Испания преду мача с Уругвай: Еквадор победи ли? Това променя много неща

Gong.bg

25 задържани при акцията във Варна, петима от тях - общински служители

Nova.bg

Възрастен мъж се удави в хотелски басейн в Приморско

Nova.bg